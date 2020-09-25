廣編／新手爸爸躲進手機世界　人妻上網求助竟發現？

許多民眾都認為手機是自己隱私的最後一道防線，在辛苦的工作或家計之後投入手機的懷抱往往是最快樂的時光。在拋開必須完成的任務之後，大家選擇躲入手機之中上網遨遊，同時也避一避另一半，而對方用手機做些什麼你們都知道嗎?
一名新手媽媽網友在PTT分享經歷，帶小孩的過程常常會有爭執與冷戰，在孩子開始能睡過夜的時候，丈夫沒有選擇把握時間重溫兩人世界，而是選擇深夜偷偷滑手機。經該網友調查後，發現老公未知的深橘色手機軟體，擔心是偷情外遇，展開與丈夫的諜對諜，上PTT求助引發了橘色APP之亂，引起各路網友揣測推論卡後續。
經過了眾網友的抽絲剝繭才找出，才知道原來不是頭綠綠，而是眼紅紅，那個神祕的橘色手機APP是追劇軟體，透過人妻網友主動與另一半攤牌，另一半才坦承是在看霹靂布袋戲的新劇-蝶龍之亂，才終於解開誤會，網友紛紛表示”沒想到是這種結果” “霹靂新劇好看!!””我還用霹靂劇育兒”等等。
網路影視業者觀察出，熱門追劇時段在「午餐」和「睡前」，夫妻間忙完工作生活大小事往往也只能在睡前時間，有自己的時間空間，無論是夫妻間的相處時光，或是兩個人的各自追劇，不要過度排斥溝通、別封閉自我，這樣無論是”蝶龍之亂”、”機智醫生生活”還是”雖然是精神病但沒關係”，另一半才能放心讓你(妳)追劇，甚至一起觀賞，與另一半分享自己在做什麼，對於夫妻感情多少也有增進的效果。