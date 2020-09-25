廣編／新手爸爸躲進手機世界　人妻上網求助竟發現？

許多民眾都認為手機是自己隱私的最後一道防線，在辛苦的工作或家計之後投入手機的懷抱往往是最快樂的時光。在拋開必須完成的任務之後，大家選擇躲入手機之中上網遨遊，同時也避一避另一半，而對方用手機做些什麼你們都知道嗎?