廣編／為商務精英休閒服注入英倫復古藝術氣息

日本頂級高球品牌HONMA今年秋冬使用許多高級材質與面料，推出一系列具有英式復古風格細緻的針織毛衣、頂級馬海毛毛衣、羊羔絨、極輕羽絨等不同材質相互運用，體現HONMA品牌的時尚藝術氣質。除原有的機能性設計體軸固定、螺紋針織拼接外，服飾及配件類也遵循品牌精神跳脫運動休閒服框架，兼具隨性休閒又能展現HONMA匠心獨到的時尚品味。而2020首波百貨週年慶已於統一時代台北店開跑，接下來包括新莊宏匯廣場、桃園大江購物中心、北中南直營門市、萬豪中城廣場店、新光三越天母店、新光三越A9店、忠孝SOGO店及中壢SOGO百貨即將等陸續展開。

HONMA商務精英休閒時尚首選

HONMA秉持著品牌精神，除了製作高爾夫球桿的精湛工藝之外，品牌推出的服飾上，也同樣選擇高端材質，打破運動休閒服飾著眼在機能設計的思維。2020 秋冬系列設計以3S : 超強功能(版型、防潑水、保暖材質)、超輕材質(輕盈、新型紗線)、超柔舒適(親膚舒適、羊絨觸感)為設計方向，將男女裝的材質與版型做最完美的結合，女款裙裝、男款3D彈性修身褲的設計，讓揮桿時保持體軸的支撐，亦保有英挺帥氣的姿態，連續動態運動下呈現最優雅與時尚的造型。





HONMA全系列服飾更不限於戶外運動休閒時穿著，一套即可融入各種場合的時尚服飾，是HONMA服飾設計時的貼心考量，打破運動休閒服飾穿著的場域藩籬。針對菁英客群及商務人士，以品牌核心為出發點，採用頂級馬海毛、羊羔絨、復古燈芯絨面等高親膚保暖材質與功能面料的組合，在球場揮杆或商務場合都能成為目光亮點！





馬海毛針織毛衣 細織無接缝與迷彩搭出年輕感





HONMA秋冬汲取英倫風格的設計巧思，在防風外套系列與拼接外套上可以看到，以燈心絨、毛球等設計出的保暖帽飾，無論是否在球場皆能做為單一穿搭的時髦配件；百褶裙最令人讚賞的是無織線的平面織法，以及可以維持動態中依然保有立體支撐的裁型，展現裙裝最優雅的形態。男裝的設計著眼於具有都會感與舒適性的3D彈性面料，透過拼接設計的外套，跳脫傳統的材質，無論是防潑水防風大衣或是休閒外套都更顯年輕感。深受高階商務人士喜愛的HONMA，選擇細緻的Mohair做為秋冬毛衣主打的材質，細織講究也讓LOGO更活潑呈現在服飾上。HONMA最受讚譽的無縫線設計，能保有衣服立體的型態，也讓活動上更具舒適性。

HONMA是高爾夫精品的代名詞，將職匠精神從球桿設計延伸到服飾、配件，穿著HONMA立即展現尊榮品味和卓越成就。與伊藤忠結盟後在服裝產業的專業和纖維科技領導地位亦讓HONMA接下來每季推出的服飾精品與球桿能同步展現精品級的時尚風貌。HONMA 自1996年在台成立分公司至今已在台設立12家形象店。





