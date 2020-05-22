一包冰糖4萬！毒蟲賣假毒品騙倒警察　「悲慘下場」出爐

台中市警方日前在網路發現有人以「中二硬」等代號，在網路遊戲上兜售毒品，便佯裝成毒品買家，向詹姓男子等人約定以 4 萬元購買安非他命毒品，不料買到一包冰糖，他被逮捕後，雖不構成販毒罪，卻觸犯加重詐欺罪，台中地院依法判他徒刑 9 月，仍可上訴。
根據《自由時報》報導，判決書指出 29 歲詹男在 2018 年 7 月，免費提供安非他命提供李男吸食，兩人認為販毒利潤高，卻又沒有毒品可賣，遂由詹男在網路遊戲網站設「令北大偉欸」的帳戶，以「中二硬」、「冰淇淋」、「金子」等代號試圖「販毒」。
不過，此舉也引起台中市警察局少年隊的注意，員警佯裝成買家，雙方約定以 4 萬元購買安非他命，並在台中龍井區交貨。面交時，員警表明身份逮補，不料這包粉末經化驗是冰糖，出面面交的李姓男子宣稱，是詹男教唆他買冰糖冒充安毒，事成後五五分帳，而詹男事後也承認李男說詞。
台中地院認為，詹男提供安毒給李男，觸犯轉讓禁藥罪，而詹男「賣假毒」，觸犯對公眾詐欺的加重詐欺罪，因屬未遂犯酌減輕量刑，判處徒刑 9 月；而李姓男子則也因詐欺被判處 9 月，另因吸毒部分觀察勒戒。可上訴。（編輯：陳煜）
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