NBA／湖人重返總冠軍賽　詹皇賽後感念Kobe：我倆很像

洛杉磯湖人今天在西區決賽第5戰擊敗金塊，睽違10年再度打進到總冠軍賽，賽後當家球星「詹皇」LeBron James也緬懷年初過世的Kobe Bryant，並表示兩人有許多相似之處。
湖人上一次打進到總冠軍賽是在2010年，當時球隊的領導者正是Kobe，他最終也幫助球隊擊敗塞爾提克，完成了二連霸。今年「黑曼巴」空難逝世，球隊悲傷之餘，也誓言要拿下這一冠來致敬Kobe。
James今天狂砍38分、16籃板、10助攻的「大三元」數據，粉碎金塊試圖逆轉的美夢，賽後他表示，「每次穿上紫金球衣，你就會想起Kobe給這支球隊留下的偉大遺產和他在湖人效力的20年間對這支球隊到底意味著什麼。」
「我們有很多的相似之處，我們對球隊的要求都很嚴格，對自身的要求也是如此。但我們的比賽風格卻很不一樣。可我們都對比賽有執著的心態，我們都希望成為最佳球員，也都討厭輸球。」James繼續說到，「我們也都曾為此做出了很多犧牲，犧牲與家人共處的時間等等。我想我是少數幾個能理解Kobe比賽心態的人之一。」
而當被媒體問道是否享受這次季後賽的旅程時，James給出了否定的答案，「我仍然專注於我們身處的歷程，現階段很難再去回想、並欣賞我們剛剛完成的成就。我一向如此，我總是在說，希望當我退役之後，有朝一日可以回顧並欣賞這些，希望我能做到吧，希望如此。」