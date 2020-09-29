籃球／37歲戴維斯想再戰　黑人：考量傷勢年紀為本土球員

P.LEAGUE+新職籃聯盟預計今年12月開戰，將採雙洋將制度，今(29)日聯盟領隊會議之後，各球團達成共識，執行長「黑人」陳建州在臉書上宣布，現年37歲的「新台灣人」戴維斯(Quincy Davis)身分認定為本土球員，並以自由球員身分和各球團接觸。