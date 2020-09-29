籃球／37歲戴維斯想再戰　黑人：考量傷勢年紀為本土球員

P.LEAGUE+新職籃聯盟預計今年12月開戰，將採雙洋將制度，今(29)日聯盟領隊會議之後，各球團達成共識，執行長「黑人」陳建州在臉書上宣布，現年37歲的「新台灣人」戴維斯(Quincy Davis)身分認定為本土球員，並以自由球員身分和各球團接觸。
陳建州臉書全文：
近期，已經入籍台灣多年的戴維斯表達仍想再戰球場意願，對於他會以什麼身分加入P.LEAGUE+小道消息眾說紛紜，聯盟今日經領隊會議之後，各球團達成共識，戴維斯會以本土球員的自由球員身分與聯盟球團接觸，聯盟也希望藉由戴維斯案例讓P.LEAGUE+逐步建立制度，由球團尋找更多合適歸化人選，幫助台灣與國際接軌。
曾幫助中華隊打下無數國際賽戰功的戴維斯，雖然已經休養兩年，年紀也已高齡37歲，但過去幾個月他曾多次透露仍有意再戰江湖。近期與戴維斯會面後，確定他依然有出賽意願，戴維斯選在P.LEAGUE+創立首年重出江湖，對聯盟無疑是一大肯定。
過去戴維斯在SBL即便已經在2013年後歸化入籍，仍是洋將身分，但P.LEAGUE+從七月籌備章程與相關競賽規定條例至今，始終堅持戴維斯與其他已經入籍的歸化球員不應該被視為洋將，只是戴維斯傷勢和年紀，和過去始終效力璞園，都是確實存在且需要審慎考量的狀況。
P.LEAGUE+聯盟和球團都認為需要謹慎思考，也讓許多球迷這段期間非常關注戴維斯身分問題，但聯盟主要著眼考量戴維斯年紀、傷勢以及如何透過他為台灣籃壇帶來更長遠正面效應。今天四支球團在領隊會議達成決議，戴維斯未來將以本土自由球員身分和聯盟四支球團接觸，加盟對象不僅限於過去始終有合作默契的璞園，聯盟也感謝璞園李忠恕董事長大器和格局。
聯盟著眼於除了他的傷勢必須聽取醫療專業意見，我們也希望參考其他亞洲各國，如日本B.LEAGUE與韓國KBL案例，以企業和球隊力量推動優秀外國球員歸化，讓中華隊有更多增加戰力選項，或許戴維斯球員生涯已經接近尾聲，但除了場上戰力，如果能用他的例子建立完整制度，將是他生涯對台灣另一個重要貢獻。
P.LEAGUE+始終相信，以台灣人的身分記住並感謝戴維斯貢獻是唯一選項，也希望認同他的球迷，未來能進場支持Q