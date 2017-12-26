日本靜岡修業旅行團訪嘉義　張花冠行銷台灣燈會

日本靜岡縣教育事務局教育監松井和子，26日率日本靜岡修業旅行參訪團20人造訪嘉義縣，參訪團成員包含靜岡縣教育事務局官員及多位日本高中校長，嘉義縣長張花冠及副縣長吳芳銘親自至故宮南院接待表達烈歡迎之意，會談中張花冠特別以在地特色產品「獨嘉好茶」致贈日本貴賓，雙方相談甚歡，期許推動彼此的年輕學子進行文化交流外，也促進產業互動，建立兩地的友好情誼。

嘉義縣與日本一直以來互動交流頻繁，從100年起，日本岩手縣岩泉町每年都安排海外短期派遣團至嘉義縣體驗學習已長達7年、日本靜岡縣修業旅行參訪團繼去年12月25日參訪後，這是第二次造訪嘉義縣。而靜岡舉辦的「世界茶博覽會」及嘉義辦理的「世界搏茶會」，雙方以茶會友，互相交流。在在互動都意謂著嘉義與靜岡一直保持良好的互動關係。

張花冠向參訪團表示，教育不僅是書本上的知識，而是「活的教育（Active education）」。日本跟台灣的雙方文化皆相當多元，應多加相互交流。嘉義擁有豐富的歷史經驗與文化精神，可推展學生進行多元文化的學習，日後靜岡縣可以安排學生到嘉義進行旅行學習，雙方共同推動嘉義縣成為日本海外修學旅行的首選地。

張花冠也指出，一般旅行社以安排大都會行程居多，但嘉義是以清心宜人的山、海、平原吸引人，也擁有豐富的人、文、地、產、景，非常適合作為修業旅行的學習地。她更進一步說到由日本人興建，符合世界遺產四大工法的阿里山森林鐵路、KANO棒球的故鄉在嘉義、日據時期留下極具歷史價值的真空管廣播設備的民雄廣播文物館、新港奉天宮更慎重保存昭和3年（西元1928年）頒贈的「天皇御壽牌」、鄰近還有八田與一興建的烏山頭水庫，顯見日本人於嘉義所留下的珍貴歷史紀錄。

張花冠強調嘉義是一個安全旅遊的城市，消費平價，「不缺少美，只缺少被發現」，她也藉機行銷「2018台灣燈會在嘉義」，邀請日本的貴賓明年一同來嘉義看燈會。

日本靜岡縣教育事務局教育監松井和子表示，經過實地參訪後，覺得嘉義縣的自然、人文相當棒，加上故宮南院的豐富歷史文化，相信安排靜岡縣的高中學生到嘉義進行修業旅行將深賦學習意義。此外，她也十分認同張花冠的教育理念，透過雙方深度交流，強化文化鏈結，以嘉義的人文地產景結合故宮南院的文化底蘊，相信嘉義縣是非常適合日本的學生到此修業旅行。