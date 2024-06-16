獨家／瓦斯外漏曾二度灼傷！《原子》Nelson取名「紀成澔」再出發

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爸爸在馬來西亞是秀場歌手，Nelson也多少受父親影響，在家會跟著爸爸聽歌、唱歌，但真正讓他確定要走這行的，是看了台灣許多偶像劇，包括《綠光森林》、《命中注定我愛你》、《王子變青蛙》等等，Nelson說，「也算是逃離舒適圈，我覺得只要待在馬來西亞，就是念大學、工作，然後就一輩子了，我想出來看看世界。」
於是他到台灣念大學，大四的時候，朋友在網路上看見《原子少年》的徵選，當時剛好卡到畢業有簽證問題，為了參加節目先延畢一年，他又想，「萬一最後沒出道該怎麼辦？」在比賽期間也一邊找工作，比完賽幸運出道了，他又擔心，「能走多久？」Nelson說，「所以我現在開始準備演戲，要看書、看劇，開始上戲劇課。」
瓦斯外洩二度灼傷 復健躺床痛不欲生
Nelson參與了公司安排的表演課，表演老師也是線上演員黃云歆，Nelson分享有一堂課是講「情緒記憶」，要準備一個最開心、最難過、最後悔的事，「把心掏出來還滿難的，尤其大家那時候都還不認識。」黃云歆解釋，這是為了幫助他們梳理人生路上遇到的各種情緒，「在表演的時候很多人會覺得，喔我沒有什麼這樣子的情緒啊，一定有，只是你有沒有很認真去梳理你的人生，把它當作主題去找的話，會意識到自己原來都有這些東西。」
說起最後悔的事，Nelson在高中的時候，曾經半夜起來煮泡麵，結果瓦斯外漏，當時家人都在睡覺，姊姊起床上廁所，聞到臭味問他是不是沒關瓦斯，他上前檢查，才一開，火轟一下燒起來，Nelson形容，「那個火不是爆出來，是像水倒在杯子裡溢出來的那種，燒到腳、背，身體都是，我的眉毛也不見了，頭髮也燒到變捲，我家廚房又是長型的，它就沿著那個牆壁燒起來。」
緊急送醫之後，忍著痛在急診室等了兩小時，腳都黑掉，起水泡，最嚴重二度灼傷，每次回診都要清創，痛不欲生，還要復健，有段時間無法正常行走，只要拉扯到皮膚就會很痛，也對瓦斯產生陰影，Nelson說，「其實當時沒想過後悔，是現在回頭想，那時候不小心，導致身上的燒燙傷疤痕，可能會因此錯過機會，穿短褲也不好看。」
Nelson取中文名「紀成澔」 目標接到打手語的戲
今年，Nelson以中文藝名「紀成澔」再出發，他笑說，「成，感覺就會成功，澔單純就是...唸起來好聽！」隨後他解釋，「很多人會對男團演戲有刻板印象，我要打破這個刻板印象！」
Nelson其實是個不懂怎麼生氣的人，就算生氣也都是自己消化，不會真的「爆炸」，這讓他在表演上卡關，最近他看了一本關於「停止內耗」的書，其中一段讓他有感，「書裡面說，感知自己內心喜歡什麼、不喜歡什麼，就比較會表達，以前不敢講，可能是怕別人會不喜歡我吧。」
前陣子他試鏡上公視《郵票與舒芙蕾》的小角色，雖然只有一場戲，但那是他第一次進入真正的劇組，除此之外，他還有試鏡BL劇《看見愛》，特別的是角色需要打手語，在無聲的狀態下暴怒，這是他一直很想挑戰的角色類型，試鏡前還請黃云歆幫他補課，不過後來在最後一關被刷掉，Nelson說當下失落難免，但也不能一直低潮，深知除了演技，還要看有沒有CP感，畫面的和諧度都是考量。
姊姊婚禮被迫看表演影片 Nelson要爸別鬧了
不管做什麼，家人的支持都是最重要的，今年3月他回馬來西亞參加姊姊的婚禮，沒想到在儀式之前的等待時間，爸爸竟然打開電視，播他跨年的表演影片，Nelson趕快阻止爸爸，「我覺得很荒謬！我姊在房間裡她不知道，她知道的話應該很不爽，結婚還要看弟弟的影片。」
聽得出來，爸爸對這兒子滿是驕傲，關心但又不給壓力，Nelson說，「我爸不要求我們賺大錢，健康快樂就好，但他也有自己跟我提，叫我賺大錢記得接他們來台灣住。」令他哭笑不得。