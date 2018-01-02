花蓮市停車位供不應求　魏嘉賢爭取開發臨時停車場

花蓮市區車輛有日漸增多的情況，尤其假日，車位更是一位難求，自由街停車場停車位有限，花蓮市公所向國有財產署北區分署爭取了3筆土地，作為興建臨時停車場，目前初估可規畫300個停車位，稍可減緩停車位不足的現象。

根據交通部公路局監理單位提供最新汽機車數量數據，花蓮市截至106年11月止，客貨車數量總計有3萬9,798輛，扣除大客車及小貨車，自用小客車總計有3萬2,486輛，至於機車則有6萬4,468輛。

花蓮市長魏嘉賢表示，包括私人及公有的路外停車以及路邊停車，總計有4,706個停車位；林森路、中山路、中華路及中正路機車格共有1,219個車位，這樣的數據對於市民及觀光客在花蓮市區的停車需求是明顯不夠的，尤其蘇花改在兩年後即將通車，屆時大量車潮湧入花蓮，恐將造成交通大打結，因此市公所積極尋找適合做為停車使用的國有閒置土地。

以現況而言，占8成家庭幾乎都有一輛汽車代步，有些甚至是兩輛以上，而以機車的使用率來說，每戶家庭擁有兩輛以上機車是相當普及，以現況車輛數而言，到了假日，將無法因應外縣市觀光客自行開車來到花蓮的龐大車潮。

魏嘉賢指出，正在提送的合作闢建停車場評估表，初估三個地段開發為臨時停車場，至少可增加300個停車格，雙方透過合作，希望能為花蓮鄉親及觀光客增加更便利的停車空間。