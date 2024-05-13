Energy 5人中唯一沒結婚！TORO被問感情問題 一句話團魂炸裂了
Energy牛奶（葉乃文）、阿弟（蕭景鴻）、書偉（張書偉）、TORO（郭葦昀）、坤達（謝坤達）被封為「最殺舞蹈男團」，成員歷經三代換血，初代5人單飛15年後合體回歸樂壇。Energy從少年變成熟男，除了TORO至今感情狀態不明，其他4人已經升格人夫、人父，42歲TORO近日被問到婚姻問題，坦言私生活只有團員會知道。
記者楊穎軒／綜合報導
據《聯合新聞網》報導，TORO被問及會不會有想結婚的念頭，他表示，私人的事情連工作同仁都不清楚，唯獨私底下會跟Energy成員分享，所以只有戰友知道他的私生活，接著說：「今年是書偉的結婚年，先關心他。」相當低調。阿弟順勢好奇問「女友在你面前吃你討厭的橘子，你會生氣嗎」，Toro直言：「當然會！」補充說自己也不會跟那種個性的人在一起。
Energy團長牛奶和老婆楊仲雯交往13年、結婚近12年，育有一名7歲兒子；阿弟與同為藝人的Mei婚姻邁入第17年，育有2女1子；坤達和金鐘視后柯佳嬿結婚6年多，兩人還沒有小孩，而書偉去年底和同劇演員謝京穎登記結婚，年初在女方屏東老家舉行文定儀式，6月9日將回北部舉辦婚禮。
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