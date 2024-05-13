(G)I-DLE宣布「來台灣舉辦演唱會」！10月5日、6日台北連唱2天
南韓(G)I-DLE由薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華組成，繼去年7月首度在台灣舉辦演唱會後，她們今（13）日宣布展開世界巡迴《2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]》，其中一站就包含台北，確定10月5日、6日一連開唱2天。
記者陳雅蘭／綜合報導
(G)I-DLE已不是第一次來台，她們曾在2018年訪台錄音樂節目《M! Countdown》、2023年錄製除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，並在去年7月在台北首度舉辦2場演唱會，該場演出也是台灣籍成員舒華第一次回家鄉表演，她當時感動到落淚，同時令萬名觀眾哭翻天。
(G)I-DLE今年3月也曾來台南下高雄參加JTBC電視台的音樂節目《GOLDEN WAVE in TAIWAN》錄影，當時入場的4萬名觀眾中，就有一半是為她們而來，高人氣可見一斑。她們今年下半年也確定再來台開唱，演唱會資訊可鎖定主辦單位「KKLIVE」臉書。
(G)I-DLE是「Cube娛樂」於2018年推出的女團，原本成員有薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華、穗珍，但穗珍於2021年捲入校園霸凌爭議，同年8月正式退團，目前(G)I-DLE為5人體制，她們代表作包含《LATATA》、 《Oh my god》、 《TOMBOY》、《Nxde》，其中《Queencard》的諧音神似台語「阿嬤饋咖」，不僅該曲在台爆紅，「阿嬤饋咖」也一度成為台灣的流行語。
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