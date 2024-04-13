(G)I-DLE在高雄熱瘋！Minnie舒華「通通脫掉」 雙人性感摸臀好辣
南韓女團(G)I-DLE今（13）日擔任《GOLDEN WAVE in TAIWAN》倒數第2組壓軸表演嘉賓，表演完《Super Lady》後，雨琦、Minnie、舒華熱到受不了，直接把脫掉外套，Minnie跟舒華走到延伸舞台時，還邊扭邊摸臀熱舞，畫面相當火辣。
記者陳雅蘭／高雄報導
(G)I-DLE以新歌《Super Lady》開場，成員表演完接力以中文自我介紹，只有舒華用台語高喊：「大家好！哇洗舒華！」她還要大家HIGH起來，隨後與成員帶來《MY BAG》、《TOMBOY》表演，雨琦、Minnie、舒華最後熱到受不了，把外衣通通脫掉。
她們表演《Queencard》前，特別跟台下觀眾互動，應大家指定的姿勢作為《Queencard》結尾，雨琦就說：「看到大家很開心，我們也非常開心！希望到演出最後，大家一起嗨起來！」
表演完最後一首歌，舒華送上臉頰愛心道別，並開心說道：「在高雄見到大家真的很開心，請大家繼續關注我們！」
《GOLDEN WAVE in TAIWAN》是南韓電視台「JTBC」的音樂節目，以拼盤演唱會的方式舉行，陣容包含：SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）、ZEROBASEONE（ZB1）、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、STAYC、(G)I-DLE、NMIXX、JD1等9組藝人，演員秋英宇擔任主持人，演出晚間6點半正式開始。
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