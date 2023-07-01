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台灣福利！(G)I-DLE唱中文版《Queencard》　台下齊喊：阿嬤饋咖

▲ (G)I-DLE成員Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華在台北演唱會帶來《Queencard》。（圖／讀者提供）
▲ (G)I-DLE成員Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華在台北演唱會帶來《Queencard》。（圖／讀者提供）

記者陳雅蘭/台北報導

韓團(G)I-DLE成員Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華今（1）日在臺北流行音樂中心開唱，她們不負眾望帶來現今熱門夯曲《Queencard》，雨琦還附上中文版歌詞，High翻台下5000名粉絲。

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▲ (G)I-DLE的台北演唱會驚喜滿滿。（圖／讀者提供）
▲ (G)I-DLE的台北演唱會驚喜滿滿。（圖／讀者提供）
雨琦表示，今天《Queencard》又在韓國音樂節目上拿到第一名，其他成員就希望當她們表演該曲時，大家能跟著唱副歌，還要根據歌詞「take a photo」比出拍照姿勢，此時全場嗨唱：「I'm a Queencard.I'm a Queencard.」令Minnie敬佩表示：「好厲害！」

成員要大家心裡默念「我就是Queencard」，雨琦就飆出中文版歌詞說：「我就是Queencard，你想成為我的Queencard嗎？」語畢就帶來表演，《Queencard》旋律一下，全場歌迷從頭跟著唱到尾，應援聲量相當給力。

《Queencard》是(G)I-DLE最新作品，歌詞中的「I'm a Queencard」與動作太洗腦，迅速紅遍國際，各國歌迷都上傳翻跳版本；也因為該句歌詞極似台語「阿嬤饋咖」，使得「阿嬤饋咖」也成為台灣當今流行語。

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