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中華職棒／楊承駿在保留名單仍被釋出　球員工會砲轟制度

體育中心／綜合報導2018/01/03 19:01
▲楊承駿。（圖／NOWnews資料照）
▲楊承駿。（圖／NOWnews資料照）

在2017年12月29日富邦悍將宣布不與三壘手楊承駿續約，不過今（3）日球員工會質疑，楊承駿已在球隊保留名單內，為何還會被釋出，質疑中職規章條文規範不清、配套不足。

去年12月29日，富邦悍將發布新聞稿表示，確定不再和三壘手楊承駿續約，考量球隊戰力，決定在雙方現行合約於年底期滿後釋出楊承駿，並祝福楊承駿成為自由球員後可以尋獲合適的新東家。

不過今天球員工會發出新聞稿指出，楊承駿名列中職聯盟各隊保留球員名單，球團卻又在雙方「根本未談薪前」宣布不予續約，直接驗證一起中職規章條文規範不清、配套不足的實例。

球員工會認為，依據現行「職業棒球選手契約書」第22條「契約之更新」規定，當球團於106年11月30日透過繳交「保留球員名單」公開向楊承駿表達契約更新意願時，雙方的107年度契約就已生效(除非談薪發生重大意見分歧或球員自行決定離隊)。但球團卻在雙方尚未議薪前，單方面告知楊承駿不予續約的決定，中職聯盟對此也默不作聲，再再顯示「單方面續約權」未解套、「薪資仲裁」配套未健全的保留球員名單制度，根本只是假改革、真奉承，毫無意義。

中職聯盟近兩年大張旗鼓對外宣稱將進行規章改革，實際上只為滿足資方需求，進行原地踏步的微調，更讓勞資關係不進反退、降至冰點；而片面訂定規章內容的中職聯盟，在發生球員權益受損事件時，還配合資方解讀規章內容，不願主動處理，就連面對重大爭議風波，也難見維護職棒環境、球團和球員的積極作為。

球員工會近年以各種形式要求聯盟與球團，改革不符時代需求的殘破規章，無奈即使聯盟領導階層更替，服務資方需求的修正方式仍未改變，逼使勞資關係惡化。球員工會不只一次公開呼籲，中職聯盟要改善人微言輕的現況，必須停止自打嘴巴的假象改革，以「全面檢討」取代「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。對於日益崩解的勞資互信問題，更不能再以視而不見、剛愎自用的態度處理，才能徹底開放、改變，成為帶動國內運動發展的領頭羊，也才有資格吸引第五、第六隊加入，共創值得期待、能留住人才的職棒產業環境。

關鍵字中華職棒富邦悍將楊承駿球員工會
高國輝手傷無礙　拚開幕沒問題基特金鋼狼計畫曝　今年要賺20億

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