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7-11、全家店員不想忍了！遭爆「即期品搶先偷拿」　真實內幕曝光

▲超商的打折商品一直都深受許多人喜愛，像是7-11每到晚上8點時，就會貼上65折的貼紙。（圖/Dcard）
▲超商的打折商品一直都深受許多人喜愛，像是7-11每到晚上8點時，就會貼上65折的貼紙。（圖/Dcard）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣超商、超市密度都非常高，加上販售的品項應有盡有，帶給民眾無限的便利，然而為了不浪費食物，近幾年各大超商都有推出所謂「即期品打折」的優惠，在每天特定的的時間會打65折或者7折不等。然而，近日就有網友不滿在網路上抱怨，表示7-11、全家店員都會有偷藏即期品的問題，結果貼文引起熱烈討論，許多店員都出面砲轟，也揭開真相。

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最近在臉書粉專「靠北7-11」一則貼文指出「每次去7-11或者全家，這種雞胸肉都買不到65折的，老公說都被店員拿走了，因為App都還有看到貨物，到現場都沒有，我基本上已經放棄了，但還是抱著小小希望，沒想到今天都還有，我就把雞胸肉掃光了！」

▲網友發文討論「超商店員都會暗槓即期品」，結果引發大批超商店員不滿。（圖/靠北7-11）
▲網友發文討論「超商店員都會暗槓即期品」，結果引發大批超商店員不滿。（圖/靠北7-11）
貼文曝光後，引爆不少超商店員不滿「你有證據嗎？憑什麼這樣說店員偷藏啊」、「App本來就不會即時更新好嗎.....自己搶不到就怪店員」、「店員很可憐都要背鍋…買不到就說店員拿的」、「誰跟你吃要錢的，店員要吃也吃免錢的報廢好嗎」、「店員都是等報廢，誰跟你撿65折」、「店員真的已經吃到不想吃了好嗎？要吃也是吃報廢，跟你付錢買勒」。

超商即期品店員都偷藏？店員透露內幕

針對有民眾對於超商店員會先偷藏即期品的疑慮，《NOWnews》記者也實際詢問較為熟識的超商店員，他則透露「很多客人會拿App的庫存數量來向我們討東西，也確實有客人覺得都是我們自己暗槓即期品，但我坦白說，App的即期品庫存數量本來就不會即時更新，也很可能客人看到在過來的途中，食物就已經被買走了，所以不要再用App來斥責店員」。

店員也說「正常來說，加盟店跟直營店的規定不太一樣，加盟店的話如果是報廢食品，店長通常都會開放給店員可以食用，但是都禁止員工帶出店內，即期品我們也是要付錢，報廢品則不用，店員早就吃報廢品吃到不想吃，沒必要跟客人去搶即期品，也希望客人不要這樣隨便在網路上匿名發文栽贓店員，造成我們很多困擾」。不過這也很可能只是單店的做法，每家門市的規定可都有所不同。

▲超商近幾年為了不浪費食物，都有推出即期品優惠促銷，像全家也有7折「友善食光」。（圖/全家提供）
▲超商近幾年為了不浪費食物，都有推出即期品優惠促銷，像全家也有7折「友善食光」。（圖/全家提供）
抓準時機搶即期品選擇超多！最新月光寶盒圖曝光

而根據記者經驗，不論是全家還是7-11的App雖然都有提供即期品庫存的數量統計，但是真的沒辦法即時更新，就是一個參考用，以記者最常去的7-11門市來說，每晚的8點就會準時貼上65折的標籤，選擇相對比較多，且每天的商品類型也不同，但如果是晚上10點（打折2小時後）才到門市，大概率就只剩下一些御飯糰類別可以選擇。

如果想要撿便宜的民眾，一定要記得抓準各大超商、通路的打折時間，基本上只要到了打折時間前10分鐘抵達門市的話，買到即期品基本上是非常簡單的事情，《NOWnews》也特別製作現在四大超商加上全聯的打折時段，提供給民眾參考囉！

▲月光寶盒時間圖。（圖/NOWnews社群中心製）
▲四大超商以及全聯每天打折月光寶盒時間圖，抓準時機前往門市就有機會撿到便宜。（圖/NOWnews社群中心製）

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