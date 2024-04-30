台灣泡麵「冒出1問題」！眾人吃20年全認同　真實解答曝：有道理

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貼文曝光後，吸引不少人分享心得「真的耶！覺得味道真的有差別」、「可能是麵體的製作方式也有改吧」、「因為之前有食安的問題啊，很多添加物都不能隨便加了，當然味道有改變」、「我只覺得縮水超嚴重，現在很多有肉塊的泡麵都是肉末....完全沒有大肉塊耶」、「超有感！覺得跟麵體製作關係也有差，廠商也有調整一些配方吧」、「有些真的味道有改啦！配方機密不能公佈而已」。
台灣泡麵突然變「沒那麼好吃」？眾人分析原因認同：有道理
除了台灣越來越注重食安問題，以及配方可能隨之更改之外，有老饕也分析其原因「大多數感覺是年輕時候錢也不多，吃的起的美食也相對比較少，在出社會之後有經濟能力可以去吃很多比泡麵好吃的東西，自然會覺得泡麵沒有那麼的好吃，就像夜市一樣，以前覺得好吃的，現在也不會覺得那麼好吃或者驚艷了。」不少人都非常認同這個論點直言：「現在垃圾食物選擇太多了，泡麵當然變成不是首選」。
那些年消失的台灣泡麵！這款復刻成功爆出好評
而雖然現在的泡麵味道有人認為口味有變，但仍然有一些過去美味的泡麵好滋味在台灣人心中揮之不去，《NOWnews》記者看過各大社群平台，每次只要討論到台灣最懷念泡麵時，包括康師傅「Q cup」小碗麵、浪味烏龍麵以及「龍捲條」三款都會上榜。不過往事只能回味，目前三款泡麵都沒有回歸重新販售的消息，期待哪一天廠商如果聽見民眾心聲，也許還有機會復刻。
而說到敲碗成功的「復刻泡麵」，就不得不提到在去年9月時，金車的「漢寶杯麵」強勢回歸，過去只要提到台灣最可惜的泡麵話題，金車的「漢寶杯麵」系列一定都榜上有名，沒想到去年金車也正式宣告平鎮廠已開始重新生產漢寶杯麵，不少人懷舊都買來吃，發現味道竟然和當年相同，吃的完全是一個回憶。目前金車杯麵一共有三款，包括「蚵仔味細麵」與「黑胡椒牛肉風味麵」，還有全新的濃郁白湯「海鮮湯麵」，單杯35元起，還沒回味童年的、沒吃過的年輕民眾，下回不妨可以嚐鮮哦！