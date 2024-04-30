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台灣泡麵「冒出1問題」！眾人吃20年全認同　真實解答曝：有道理

▲現在市面上的泡麵口味非常多元，除了許多國外的泡麵進駐台灣之外，台灣本土自己的泡麵廠商也有許多老字號的品牌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現在市面上的泡麵口味非常多元，除了許多國外的泡麵進駐台灣之外，台灣本土自己的泡麵廠商也有許多老字號的品牌。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

現在市面上的泡麵口味非常多元，除了許多國外的泡麵進駐台灣之外，台灣本土自己的泡麵廠商也有許多老字號的品牌，長期以來一直都是居銷售排行榜的前段名次，像是維力炸醬麵、統一肉燥麵、來一客等等。然而，近日就有網友熱烈討論「大家有沒有覺得以前泡麵比較好吃？現在的泡麵跟以前口味真的有差」，沒想到貼文引起廣大迴響。

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近日有網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「最近吃泡麵的時候覺得，明明是同一包、同一種口味的泡麵，為什麼吃起來感覺有一種以前比較好吃，現在味道都跑掉的感覺？」、「我真心覺得以前的泡麵比較好吃，口味真的有差別，大家有覺得嗎？」

▲網友討論「大家有沒有覺得台灣泡麵口味跟以前有差別，以前的泡麵比現在還要好吃」，引起熱烈迴響。（圖/泡麵公社）
▲網友討論「大家有沒有覺得台灣泡麵口味跟以前有差別，以前的泡麵比現在還要好吃」，引起熱烈迴響。（圖/泡麵公社）
貼文曝光後，吸引不少人分享心得「真的耶！覺得味道真的有差別」、「可能是麵體的製作方式也有改吧」、「因為之前有食安的問題啊，很多添加物都不能隨便加了，當然味道有改變」、「我只覺得縮水超嚴重，現在很多有肉塊的泡麵都是肉末....完全沒有大肉塊耶」、「超有感！覺得跟麵體製作關係也有差，廠商也有調整一些配方吧」、「有些真的味道有改啦！配方機密不能公佈而已」。

台灣泡麵突然變「沒那麼好吃」？眾人分析原因認同：有道理

除了台灣越來越注重食安問題，以及配方可能隨之更改之外，有老饕也分析其原因「大多數感覺是年輕時候錢也不多，吃的起的美食也相對比較少，在出社會之後有經濟能力可以去吃很多比泡麵好吃的東西，自然會覺得泡麵沒有那麼的好吃，就像夜市一樣，以前覺得好吃的，現在也不會覺得那麼好吃或者驚艷了。」不少人都非常認同這個論點直言：「現在垃圾食物選擇太多了，泡麵當然變成不是首選」。

▲月底省錢不吃土，7-11、全聯都祭出指定泡麵買1送1，單包最低10元，家樂福則有挪威鮭魚輪切57元。（圖／記者黃韻文攝）
▲網友認為過去之所以覺得泡麵好吃，是因為過去沒有經濟條件，到長大之後終於有了經濟能力，可以吃比泡麵好吃的食物，才導致覺得泡麵沒那麼好吃。（圖／記者黃韻文攝）
那些年消失的台灣泡麵！這款復刻成功爆出好評

而雖然現在的泡麵味道有人認為口味有變，但仍然有一些過去美味的泡麵好滋味在台灣人心中揮之不去，《NOWnews》記者看過各大社群平台，每次只要討論到台灣最懷念泡麵時，包括康師傅「Q cup」小碗麵、浪味烏龍麵以及「龍捲條」三款都會上榜。不過往事只能回味，目前三款泡麵都沒有回歸重新販售的消息，期待哪一天廠商如果聽見民眾心聲，也許還有機會復刻。

▲網友超懷念康師傅「Q cup」小杯的泡麵，以前是許多人的宵夜首選，相對大碗泡麵沒那麼罪惡。（圖/爆廢公社公開版）
▲網友超懷念康師傅「Q cup」小杯的泡麵，以前是許多人的宵夜首選，相對大碗泡麵沒那麼罪惡。（圖/爆廢公社公開版）
而說到敲碗成功的「復刻泡麵」，就不得不提到在去年9月時，金車的「漢寶杯麵」強勢回歸，過去只要提到台灣最可惜的泡麵話題，金車的「漢寶杯麵」系列一定都榜上有名，沒想到去年金車也正式宣告平鎮廠已開始重新生產漢寶杯麵，不少人懷舊都買來吃，發現味道竟然和當年相同，吃的完全是一個回憶。目前金車杯麵一共有三款，包括「蚵仔味細麵」與「黑胡椒牛肉風味麵」，還有全新的濃郁白湯「海鮮湯麵」，單杯35元起，還沒回味童年的、沒吃過的年輕民眾，下回不妨可以嚐鮮哦！

▲金車漢寶杯麵系列強勢回歸！推出新包裝三種口味的杯麵，讓不少老饕搶購。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲金車漢寶杯麵系列強勢回歸！推出新包裝三種口味的杯麵，讓不少老饕搶購懷念。（圖/我愛全聯好物老實說）

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