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TWICE志效「6點複製」子瑜道歉片！公司急刪文　粉絲無法原諒隊長

▲TWICE隊長志效（左）日前在新節目預告中，疑似模仿子瑜（右）8年前道歉影片，因而遭到出征，經紀公司目前還尚未有正面回應。（圖/志效、子瑜IG）
▲TWICE隊長志效（左）日前在新節目預告中，疑似模仿子瑜（右）8年前道歉影片，因而遭到出征，經紀公司目前還尚未有正面回應。（圖/志效、子瑜IG）

記者張嘉哲/綜合報導

南韓女團TWICE從2015年透過實境類節目《SIXTEEN》篩選9名成員出道，其中也包括台灣籍成員周子瑜，成團至今已經邁入第9年。然而近日團體隊長志效遭到炎上，日前因成為網路綜藝節目「房客（세입자）」擔任主持班底，節目方在公布該消息的預告片中，出現一段志效疑似在模仿2016年子瑜的道歉影片的畫面，粉絲氣到圍剿經紀公司，更是不諒解隊長志效，認為她這是在「公然霸凌團員」。

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志效預告片惹爭議！「6點細節」複製子瑜道歉片

根據節目方公布的預告片當中，志效出現在一片灰牆前面，身穿黑色衣服，在鞠躬之後表示「大家好，我是志效，因為有些話想跟大家說，所以才站到攝影機前面來。其實這段時間一直都想要宣布，但沒能做到，我身為藝人、偶像、TWICE的隊長，這段時間真的忍得很辛苦，但我也是人，現在好像已經到極限了」隨後才公佈自己成為「房客（세입자）」擔任主持班底。

原本看似只是一個反差的預告片，但卻被粉絲抓包疑似在模仿、複製子瑜2016年因為國籍問題的道歉影片，其細節在於「都是身穿黑色衣服」、「都站在灰色牆壁前面」、「頭髮髮型相似」、「都是淡妝的狀態」、「開頭都先鞠躬」以及「台詞根本差不多」等6大點。

▲TWICE隊長志效日前播出的節目預告片中，特別片段被發現與子瑜8年前道歉影片雷同，粉絲紛紛到預告片底下留言：「不尊重子瑜就把她還給我們」。
▲TWICE隊長志效日前播出的節目預告片中，特別片段被發現與子瑜8年前道歉影片雷同，粉絲紛紛到預告片底下留言：「不尊重子瑜就把她還給我們」。
經紀公司緊急刪文滅火！節目方刪除志效「雷同子瑜道歉片段」

然而原本韓網的風向都認為應該是一場誤會並沒什麼，但隨著海外粉絲、台灣粉絲大量湧入社群留言之後，JYP今（30）日一大早也立刻將貼文給刪除，然而節目方也立刻將預告片修改片段，目前已經是沒有辦法看到志效被炎上的片段，但節目方以及經紀公司方面仍然沒有正面的回應。

目前社群上還是廣為討論，連韓網也有許多Once（TWICE粉絲名）對此感到不滿：「志效根本不可能不知道這有多嚴重.....公然霸凌團員真的糟透了」、「我個人覺得志效更....同團的晚輩有必要這樣嗎？」、「隊長這樣公然霸凌團員，志效名聲也差不多了」、「身為隊長知道團員的傷痛，這通告看到企劃案，怎麼還拍的下去？實在沒辦法原諒，雖然經紀公司問題很大」、「不珍惜子瑜的話，請你們還給我們子瑜吧」。

▲TWICE隊長志效近日加入綜藝節目主持班底，沒想到節目方宣傳預告片，卻出現雷同8年前子瑜道歉的片段。（圖/X@JYPTWICE）
▲TWICE隊長志效疑似模仿8年前子瑜道歉的片段，經紀公司一大早立刻將貼文刪除。（圖/X@JYPTWICE）
📍周子瑜（24歲）
經歷：2012年至2015年擔任練習生
2015年參加《SIXTEEN》生存實境節目成為TWICE成員至今
國籍：台灣人

📍朴志效（27歲）
經歷：8歲時由JYP簽為練習生
2015年參加《SIXTEEN》生存實境節目成為TWICE成員至今
歌唱實力驚人是團內隊長
去年推出迷你專輯《ZONE》Solo出道
國籍：韓國人

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