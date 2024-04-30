TWICE志效「6點複製」子瑜道歉片！公司急刪文　粉絲無法原諒隊長

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根據節目方公布的預告片當中，志效出現在一片灰牆前面，身穿黑色衣服，在鞠躬之後表示「大家好，我是志效，因為有些話想跟大家說，所以才站到攝影機前面來。其實這段時間一直都想要宣布，但沒能做到，我身為藝人、偶像、TWICE的隊長，這段時間真的忍得很辛苦，但我也是人，現在好像已經到極限了」隨後才公佈自己成為「房客（세입자）」擔任主持班底。
原本看似只是一個反差的預告片，但卻被粉絲抓包疑似在模仿、複製子瑜2016年因為國籍問題的道歉影片，其細節在於「都是身穿黑色衣服」、「都站在灰色牆壁前面」、「頭髮髮型相似」、「都是淡妝的狀態」、「開頭都先鞠躬」以及「台詞根本差不多」等6大點。
經紀公司緊急刪文滅火！節目方刪除志效「雷同子瑜道歉片段」
然而原本韓網的風向都認為應該是一場誤會並沒什麼，但隨著海外粉絲、台灣粉絲大量湧入社群留言之後，JYP今（30）日一大早也立刻將貼文給刪除，然而節目方也立刻將預告片修改片段，目前已經是沒有辦法看到志效被炎上的片段，但節目方以及經紀公司方面仍然沒有正面的回應。
目前社群上還是廣為討論，連韓網也有許多Once（TWICE粉絲名）對此感到不滿：「志效根本不可能不知道這有多嚴重.....公然霸凌團員真的糟透了」、「我個人覺得志效更....同團的晚輩有必要這樣嗎？」、「隊長這樣公然霸凌團員，志效名聲也差不多了」、「身為隊長知道團員的傷痛，這通告看到企劃案，怎麼還拍的下去？實在沒辦法原諒，雖然經紀公司問題很大」、「不珍惜子瑜的話，請你們還給我們子瑜吧」。
📍周子瑜（24歲）
經歷：2012年至2015年擔任練習生
2015年參加《SIXTEEN》生存實境節目成為TWICE成員至今
國籍：台灣人
📍朴志效（27歲）
經歷：8歲時由JYP簽為練習生
2015年參加《SIXTEEN》生存實境節目成為TWICE成員至今
歌唱實力驚人是團內隊長
去年推出迷你專輯《ZONE》Solo出道
國籍：韓國人