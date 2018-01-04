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政治

圖輯／公園不再大眾臉　柯文哲為公園共融式遊戲場揭幕

圖輯／記者陳明安2018/01/04 13:50

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

  • ▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）

台北市長柯文哲今（4）日出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會，一到現場便好奇地聽著設計師講解設計概念，並開心地表示感謝議員們在議會上的建議，才能讓公園遊戲場有如此嶄新的面貌。
 

關鍵字柯文哲台北市政府共融式遊戲場
陸網傳施工人員遭砲擊　金防部澄清政院轉彎　同意立院修勞基法34條

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