圖輯／公園不再大眾臉　柯文哲為公園共融式遊戲場揭幕

▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
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▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）
▲台北市長柯文哲出席「公園不再大眾臉」 四座共融式遊戲場啟用記者會。（圖／記者陳明安攝，2018.01.04）