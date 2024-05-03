張韶涵開唱急性腸胃炎！被爆「裙子變黃色」 觀眾：台下聞到味道
王心凌、張韶涵、李健4月30日受邀到江蘇崑山商演，怎料，被觀眾認為演出長度不足，音響效果極差等，要求主辦單位退票，引發不小爭議，沒想到，當天強忍急性腸胃炎演出的張韶涵，被指出疑似在台上腹痛，忍不住便溺在衣服上，觀眾還附上照片佐證。對此，《NOWnews今日新聞》求證張韶涵妹妹兼經紀人，截稿前暫無回應。
記者楊穎軒、黃雅琪／台北報導
張韶涵參加「時光演唱會」，抱病帶來4首歌曲，事後有站在前排的觀眾表示，張韶涵一上台就聞到一陣惡臭飄過來，有人貼出張韶涵穿黑色小洋裝，短裙後方被染成土黃色的現場照片，信誓旦旦說張韶涵「拉褲子裡了」，讓不少網友感到心疼：「人家還把歌唱完，很敬業了」、「這種事很尷尬，也不是她能控制的！」但也有人懷疑是黑粉刻意造謠。
演唱會當天，張韶涵就先跟觀眾道歉，稱自己感染急性腸胃炎，可能狀態不會太好，希望大家見諒，工作室事後在微博上傳病床照，透露張韶涵一結束表演立即就醫，並報平安：「一切安好，也辛苦在現場一起淋雨的朋友。」
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