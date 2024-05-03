變頻冷氣「大金、日立地位危險了」！內行改吹這牌：林志玲超愛的

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友紛紛回應「三菱重工真的很不錯，安靜到你出門會忘記關」、「還是會選日立旗艦，價格適中服務好」、「當初是看保固最長下去買的，三菱重工壓縮機保固15年」、「全家人都是直上三菱重工，價格雖然比較貴，但是真的超安靜，而且冷房速度超級快」、「有預算選三菱重工，比較往下就選日立，不過重工結構比較複雜，如果要自己洗冷氣可能無法」、「師傅路過，很多客戶裝過三菱重工滿意度都非常高哦」。
「冷氣界愛馬仕」三菱重工爆紅！林志玲代言推薦
而說到三菱重工冷氣一直素有「冷氣界愛馬仕」的稱號，其原因在於除了服務、效能都是冷氣業界相對頂規之外，價格也比其他一線品牌還要高，以一台最基本「2-4坪」的一級效能變頻冷暖空調來看，三菱重工機型「DXC25ZST-W」平均售價32900元；而HITACHI日立機型「RAC-22YP」平均售價23300元，就能看出三菱重工的價格差。
不過雖然三菱重工的機型價位比較高，但說到服務也是業界頂規，在保固方面是「特級版」，除了全機、主機板都是保固7年之外，室外壓縮機更是保固15年之久。有趣的是，三菱重工的品牌代言人就是林志玲，更讓不少人直呼：「當初因為看林志玲推薦買三菱重工，沒想到非常驚艷」、「志玲姐姐也是有試吹過才代言推薦！真的不錯」。
三菱電機、三菱重工傻傻搞不清楚！內行人大解密
事實上，大家一定也會很困惑，那麼三菱電機的冷氣與三菱重工的冷氣又有何不同？YouTuber「家電姐妹」也曾經拍片解釋，三菱電機就是有賣冷氣、冰箱、電鍋、除濕機以及清淨機，三菱電機在台灣是日本來設立分公司；而三菱重工在台灣是由上洋公司代理在台灣做營運，它們主要是賣冷氣跟清淨機。
家電姐妹提到，日本這間三菱重工的公司，他們是造船公司起家的，是屬於綜合機械製造商，也是日本國防部很重要的供應商，而三菱電機是最先開始賣冷氣的，早在68年前三菱電機就推出第一台冷氣。至於哪一家冷氣比較好？家電姐妹也強調「其實兩家品質都不錯，民眾就選自己喜歡的品牌，或是喜歡哪個代言人，像是想要選重工，就是林志玲代言的冷氣，電機的話，就是孫芸芸代言的冰箱等等」。