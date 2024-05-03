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變頻冷氣「大金、日立地位危險了」！內行改吹這牌：林志玲超愛的

▲近日有不少人都準備要汰換家中老舊冷氣，說到一線品牌的冷氣，不免俗都會想到「日立」以及「大金」等等。（圖/冷凍空調技術討論區）
▲近日有不少人都準備要汰換家中老舊冷氣，說到一線品牌的冷氣，不免俗都會想到「日立」以及「大金」等等。（圖/冷凍空調技術討論區）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日即將到來，不少人都開始清潔家中許久未開機的冷氣，或者是準備要汰換家中的老舊冷氣，好應戰接下來夏季高溫。然而說到一線冷氣品牌，不少人過去都會想到「大金」、「日立」、「國際牌」等等。不過近日在冷氣品牌討論上，號稱是冷氣界愛馬仕的「三菱重工」聲量非常高，不少人裝過之後都給出好評，還有人直言：「看林志玲代言推薦才買的」。

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一名網友在臉書社團「冷凍空調技術討論區」貼文指出「房間的老舊冷氣今年要換掉了，確定會安裝一線品牌，目前選定日立、大金以及三菱重工在選，如果沒有限定預算的話，大家會選擇哪一台冷氣安裝？可以列出一下優缺點嗎？」

▲三菱電機、三菱重工都有推出冷氣產品，但其實兩者之間有著不小的差異性。（示意圖／取自mobile01）
▲三菱重工冷氣近幾年名聲爬升，擁有「冷氣界愛馬仕」的稱號。（示意圖／取自mobile01）
貼文一出，不少網友紛紛回應「三菱重工真的很不錯，安靜到你出門會忘記關」、「還是會選日立旗艦，價格適中服務好」、「當初是看保固最長下去買的，三菱重工壓縮機保固15年」、「全家人都是直上三菱重工，價格雖然比較貴，但是真的超安靜，而且冷房速度超級快」、「有預算選三菱重工，比較往下就選日立，不過重工結構比較複雜，如果要自己洗冷氣可能無法」、「師傅路過，很多客戶裝過三菱重工滿意度都非常高哦」。

「冷氣界愛馬仕」三菱重工爆紅！林志玲代言推薦

而說到三菱重工冷氣一直素有「冷氣界愛馬仕」的稱號，其原因在於除了服務、效能都是冷氣業界相對頂規之外，價格也比其他一線品牌還要高，以一台最基本「2-4坪」的一級效能變頻冷暖空調來看，三菱重工機型「DXC25ZST-W」平均售價32900元；而HITACHI日立機型「RAC-22YP」平均售價23300元，就能看出三菱重工的價格差。

不過雖然三菱重工的機型價位比較高，但說到服務也是業界頂規，在保固方面是「特級版」，除了全機、主機板都是保固7年之外，室外壓縮機更是保固15年之久。有趣的是，三菱重工的品牌代言人就是林志玲，更讓不少人直呼：「當初因為看林志玲推薦買三菱重工，沒想到非常驚艷」、「志玲姐姐也是有試吹過才代言推薦！真的不錯」。

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▲三菱重工冷氣的代言人是林志玲，不少人都被林志玲推薦因而購買，也因為品質水準高，讓三菱重工冷氣近幾年買氣越來越火熱。（圖/三菱重工YT）
三菱電機、三菱重工傻傻搞不清楚！內行人大解密

事實上，大家一定也會很困惑，那麼三菱電機的冷氣與三菱重工的冷氣又有何不同？YouTuber「家電姐妹」也曾經拍片解釋，三菱電機就是有賣冷氣、冰箱、電鍋、除濕機以及清淨機，三菱電機在台灣是日本來設立分公司；而三菱重工在台灣是由上洋公司代理在台灣做營運，它們主要是賣冷氣跟清淨機。

家電姐妹提到，日本這間三菱重工的公司，他們是造船公司起家的，是屬於綜合機械製造商，也是日本國防部很重要的供應商，而三菱電機是最先開始賣冷氣的，早在68年前三菱電機就推出第一台冷氣。至於哪一家冷氣比較好？家電姐妹也強調「其實兩家品質都不錯，民眾就選自己喜歡的品牌，或是喜歡哪個代言人，像是想要選重工，就是林志玲代言的冷氣，電機的話，就是孫芸芸代言的冰箱等等」。


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