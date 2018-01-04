圖輯／彭佳慧抽到義大利旅遊卻「生氣氣」

▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）
▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）