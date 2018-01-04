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娛樂

圖輯／彭佳慧抽到義大利旅遊卻「生氣氣」

圖輯／記者葉政勳2018/01/04 16:24

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

  • ▲彭佳慧擔任 1月hito大台柱，Hit Fm特地準備環遊世界大富翁來讓彭佳慧玩玩看。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.01.04）

彭佳慧今（4）日到電台宣傳新專輯並接受媒體訪問，電台還大方的準備大富翁遊戲要讓彭佳慧抽獎，彭佳慧原本興高采烈的抽到去義大利旅遊，沒想到結果一出來卻只是送上Q版比薩斜塔的紙板讓她合照，讓她哭笑不得。

關鍵字彭佳慧我想念我自己
查勤小三正黃旗　小嫻一句話回應男星滾床放閃　不用培養默契直接來

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