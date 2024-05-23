富邦悍將開第一槍！確定不網羅前獅隊棄將黃勇傳　其他4隊這樣說

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今年5月3日起，黃勇傳向統一獅隊表示，因為須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，不過多次希望他歸隊，黃勇傳依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，並予以開除，球隊仍給予其離隊同意書。
統一獅將內野手黃勇傳放進讓渡名單，其他球隊可吸收期限到23日。中信兄弟總教練平野惠一22日在澄清湖球場賽前受訪表示，「目前球隊內部是沒有特別去討論這件事情，也不清楚目前他是怎麼樣的狀況，之後就交給球團來做討論。」
除了富邦外，樂天桃猿總教練古久保健二認為，「雖然黃勇傳是很好的選手，各隊都認為他有一定的實力，但因為這部分還要球團確認，也不是可以馬上做出決定。」
味全龍的部分，總教練葉君璋之前曾表示他是不錯的選手，但「有些事不是總教練這個層級能決定的。」台鋼雄鷹則是並未回覆。
富邦悍將領隊林華韋明確表示：「我們目前就是不會考慮再跟他接觸。」也是第一支正式宣布放棄黃勇傳的球團，而黃勇傳的合約若沒有球隊可以承接，預計在今（23）日下午5時就會成為自由球員，各隊可自由接觸。
黃勇傳22日在記者會時，就曾跟獅隊還有社會道歉，並且針對個人財務管理不當再度致歉，也對不起家人，他希望未來可以再多賺點錢回饋家人，並且希望重回職棒發展。