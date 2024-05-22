快訊／黃勇傳首度公開現身！神情凝重向球團致歉：我想重回職棒

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黃勇傳自己透露，自己太愛花錢，原本月薪8萬不夠用，包括房貸、信用卡，還有跟民間借貸，所以自己認為遇到「高利貸」，所以只好借錢過日子。
黃勇傳表示，自己的債務約212萬元，有一部份他已經還款，預計有10家左右，但是當時借貸他自己不清楚如何還款，還是有多少借款需要還，他說：「自己也蠻愛花錢的，都是我自己財務控管不當，十分抱歉。」
黃勇傳說：「我會想回職棒，不管能不能回去，我希望讓媒體知道我的狀況，希望大家給我機會，或是證明我自己，我會好好工作。」
黃勇傳是獅隊第一指名 年僅20歲
今年20歲的黃勇傳畢業於平鎮高中，同期的知名選手包括：富邦悍將隊黃保羅、樂天桃猿隊陳佳樂、台鋼雄鷹隊伍祐城、曾子祐以及統一獅隊林詔恩、田子杰。
黃勇傳在學生時期就備受關注，曾在2020年入選U18培訓隊，兩年後更是入選U18世界盃代表隊，在該界盃賽打出15打數3安3打點的成績。此外在2022選秀會中以第一指名強勢加盟統一獅隊，簽約金達500萬，另有100萬激勵獎金，在當年選秀會後更被獅隊總教練林岳平讚賞是「高中最好的二壘手」。
今年他也在一軍出賽7場，打擊率高達3成81，是因為腳部緊繃才下二軍休養，因為孩子生病回家照顧，但三次以上請他回到球隊，卻逾假未歸。
黃勇傳目前被獅隊開除，仍在讓渡程序中，最晚23日下午五點若沒人承接，就會成為自由球員，各隊可以自由接觸。
黃勇傳聲明稿全文：
大家好，我是黃勇傳，我做錯了一些事情，所以我今天要來這邊道歉。
首先澄清我沒有參與賭博！會跟民間借貸主要是個人的財務管理不當。花費太多，什麼都想要用最好的，甚至每個月花3萬多塊在台南外宿。今天我有帶信用卡的帳單明細過來，我真的沒有財務管理的能力。
我對不起統一獅球團！真的對不起！球團一再給我機會願意幫助我，甚至在開除後還是關心我的債務處理進度，但我抵不過部份借款單位的壓力而選擇逃避。經過一個星期的釐清，我目前的債務是212萬元，其中包含民間借貸及跟朋友、前隊友借的錢，未來我會分期一一償還，當然也會歸還應該付給前經紀公司的錢。
借款因為部份是沒有借據的民間借款，我也會尋求正當的管道，請警方協助釐清是否為詐騙。
我想再次跟大家道歉！對不起，我知道大家對我的期待，特別是統一獅球隊的蘇領隊、林岳平總教練、管理標哥和所有教練隊友，你們都想要幫我，但我沒有勇氣面對，還有對不起我的家人！只有在這時候我才感受到家人的可貴，真的很抱歉沒有負擔太多家裡還亂花錢。
不管之後能不能打球，我都會努力工作把錢都還清，並好好控管自己的財務狀況與花費。
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