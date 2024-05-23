6國中生「斑馬線罰站33秒」！13位駕駛不讓全吃罰單 警方說話了
行人地獄又現蹤！近日有網友行經高雄湖內國中前馬路時，發現有6名國中生停在閃黃燈路口準備過馬路，人都已經站在斑馬線上了，但卻沒有汽機車願意禮讓，6名國中生就這樣呆站在斑馬線上長達33秒，最後才終於找到機會通過馬路，而該場景也被有禮讓的汽車駕駛行車記錄器全部錄下，事後檢舉13輛汽機車「未禮讓行人」全部通過，影片引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」近日接到網友投稿，表示在行經高雄湖內區中山路二段170號前，有6名學生要過馬路，且已經站在斑馬線上，雖然該處路段閃黃燈標誌，不過汽機車駕駛人理應禮讓行人優先通過，但在影片當中，許多汽機車駕駛仍然呼嘯而過，完全沒有要禮讓的跡象。
6名國中生就這樣罰站在斑馬線上長達33秒，直到一輛救護車行經該路段時，許多車輛都停下來，學生才趕快抓緊時機通過，可以看到影片當中，第一位同學還向一開始就禮讓的駕駛禮貌的招了手，讓該駕駛直呼：「汽機車都不禮讓，這樣學生怎麼可能敢過馬路？」事後利用行車紀錄器影像進行檢舉，一共有13位汽機車車主被舉發成功。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「學生都站在斑馬線上了，還那麼大群，不禮讓不懂是什麼心態」、「汽車最內道沒看到就算了，右邊的機車一台接一台，真的是欠檢舉」、「希望這群學生長大以後記得這件事，模仿停讓的駕駛，而不是無視行人的安全」；不過也有人認為該路段號誌設置不妥，「比起沒禮讓，我覺得六線道閃黃燈更扯」、「這麼大的路口也應該要設行人按鈕吧，設計本身也有很大的問題」。
對此，高雄警方則表示，經查案發時間為5月13日17時15分，在高雄市湖內區中山路二段170號前，違反道路交通管理處罰條例第44條第2項：汽（機）車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交叉路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，並記違規點數3點。