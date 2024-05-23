爆柯建銘「故意搞韓國瑜」！吳子嘉揭內幕：賴清德會跟他翻臉
行政院長卓榮泰22日率行政院副院長鄭麗君到立法院拜會立法院長韓國瑜，除了立法院副院長江啟臣、秘書長周萬來之外，民進黨團總召柯建銘和幹事長吳思瑤都一同與會。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日表示，「柯建銘就故意搞你，所以柯建銘在搞韓國瑜這件事不用懷疑，柯建銘要把立法院搞亂掉、搞衝突、搞得非常混亂。」
記者王德蓉／綜合報導
吳子嘉22日在網路節目《董事長開講》中表示，他和韓國瑜不熟，可從韓國瑜當立法院長以來，他認為韓國瑜表現得非常稱職，韓國瑜一直站在中間的立場來處理這次衝突。吳子嘉說，在議事過程當中，韓國瑜一直嚴謹自己所定下來的議事規則，「柯建銘就故意搞你，所以柯建銘在搞韓國瑜這件事不用懷疑」。
吳子嘉指出，「柯建銘要把立法院搞亂掉、搞衝突、搞得非常混亂，變成沒辦法只能表決，柯建銘的目的就是縮小協商的空間，變成只有表決，表決就變衝突，衝突的情況之下，讓行政部門、賴清德沒有能力跟韓國瑜合作」。
針對卓榮泰拜會韓國瑜，柯建銘也參與，吳子嘉質疑，這跟柯建銘有什麼關係？「柯建銘在旁邊幹什麼東西？裝老大嗎？這很膚淺、幼稚的人，他這次這樣幹的結果，就是賴清德會跟他翻臉。」