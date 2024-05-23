星野源驚爆「背叛新垣結衣」外遇女主播！花10億封口費求週刊別報
日本男演員星野源跟新垣結衣因日劇《月薪嬌妻》假戲真做，夫妻倆生活看似幸福穩定，但22日晚間星野源被爆出疑似外遇NHK女主播林田理沙，原本週刊要在元旦爆料，傳出星野源花了10億日圓（約台幣2億元）封口，雖然日本媒體尚未證實，但NHK已把星野源與該主播相關的圖片移除，外遇消息甚囂塵上。
記者陳雅蘭／綜合報導
八卦社群貼文寫道，一位男歌手跟非常有名的女演員，共同主演一部電視劇後突然結婚；不過男生卻跟NHK女主播外遇，某某週刊原本要在元旦報導此消息，但男歌手最後支付10億日圓請求刪除文章，目前「該女演員跟這位男歌手雖然沒離婚，但已經是離婚狀態」。
爆料的「滝沢ガレソ@tkzwgrs」X帳號是專門整理日本「今日八卦」的社群，每天話題討論瀏覽數從百萬到千萬不等，是哈日族都知道的熱門X帳號，粉絲數量超過270萬人；帳號22日晚間「突然徵求」知名男歌手、女演員因日劇假戲真做的爆料可信度，不難讓人聯想到是否為因《月薪嬌妻》假戲真做，並在2021年閃婚的「男歌手」星野源和「女演員」新垣結衣，貼文曝光3小時已有7300萬瀏覽、1.2萬珍藏、7800則分享，目前已累積7832.9萬觀看，吃瓜群眾數量十分可觀，但事實與否仍要待官方、媒體證實。
網友也抽絲剝繭，發現NHK網站已把跟星野源合作的女主播林田理沙，2人共演影片預覽圖通通刪光，震驚網友表示：「這不就等於證實了？」、「根本側面證實了」、「NHK的社畜被強迫加班中」，討論相當熱烈。