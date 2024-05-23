星野源被爆「外遇女主播」！經紀公司急否認喊告 新垣結衣發聲了
日本爆料網紅「滝沢ガレソ（瀧澤加連@tkzwgrs）」昨（22）日爆出超有名女星閃婚男歌手後，男方出軌NHK主播。全文暗指星野源跟新垣結衣，消息一出新垣結衣的粉絲全都氣炸。對此，星野源經紀公司也在今日凌晨緊急發出聲明，「與星野源有關爆料內容完全不屬實」，新垣結衣也替老公背書。
記者薛羽彤／綜合報導
瀧澤昨日爆料，一位男歌手跟非常有名的女演員，共同主演一部電視劇後突然結婚；不過男生卻跟NHK女主播外遇，某某週刊原本要在元旦報導此消息，但男歌手最後支付10億日圓請求刪除文章，目前「該女演員跟這位男歌手雖然沒離婚，但已經是離婚狀態。」
外遇消息一出，輿論排山倒海而來，星野源的公司AMUSE法務部凌晨緊急發表聲明，「與星野源有關爆料內容完全不屬實，另外公司也沒有如爆料稱花錢撤下報導」，強調雖然爆料文沒有指名，但暗指是本公司所屬藝人的文字，已經屬於損害名譽的違法行為。「針對這些名譽損害及其他違法行為，我們公司及相關藝人將考慮採取包括法律手段在內的對應措施。」
新垣結衣也站出來力挺老公，在官方X自介上發表澄清聲明，「那些引發騷動的謠言不是事實。感謝所有關心我們的人，請不必擔心。」新垣結衣2022年開設X帳號，是為了防止假帳號而創立，不會更新社群。如今婚變爆料文一夜炸翻日網，她罕見透過自介發聲，可知這件事對夫妻倆影響程度有多大。