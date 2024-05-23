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新垣結衣爆禿頭「髮際線退後」！婚後處境惹粉絲心疼：老婆太可憐

▲新垣結衣和星野源傳出婚變，男方被爆料出軌女主播，有粉絲發現新垣結衣結婚之後髮際線就不斷退後，十分心疼女神婚後處境。（圖／TBS月薪嬌妻推特）
▲新垣結衣和星野源傳出婚變，男方被爆料出軌女主播，有粉絲發現新垣結衣結婚之後髮際線就不斷退後，十分心疼女神婚後處境。（圖／TBS月薪嬌妻推特）

記者吳昕蓓／綜合報導

日本女星新垣結衣長相甜美、氣質清新，被封為「國民老婆」，2021年她宣布和歌手星野源閃婚，讓一大票粉絲崩潰哀嚎，沒想到如今卻爆出兩人的婚姻名存實亡，星野源出軌美女主播林田理沙，儘管目前雙方都已經否認傳言，卻還是有粉絲發現新垣結衣婚後髮際線就不斷退後，且結婚3年以來肚皮都沒動靜，心疼女神的遭遇：「感覺頭髮變更少了」、「老婆太可憐。」

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▲新垣結衣到底有什麼魅力？宣布結婚讓無數男人崩潰！（圖／TBS月薪嬌妻推特）
▲新垣結衣（左）2021年和星野源結婚，引發「國民失戀」。（圖／TBS月薪嬌妻推特）
新垣結衣和星野源合作《月薪嬌妻》假戲真做，2015年5月宣布結婚引發「國民失戀」，但婚後傳出兩人因為忙於工作，因此處於分居狀態，認為這種模式比較方便，新垣結衣更多次被發現髮際線退後，髮量看起來比過去少很多，讓粉絲忍不住直呼：「變好多。」

日前新垣結衣拍攝雜誌《otona muse》封面人物，一改過去形象，梳起油頭露出飽滿的額頭，以帥氣模樣示人，再度讓她的髮際線成為外界關注焦點，「髮際線的部分...感覺頭髮又更少了」、「她本來就不適合露額頭」，新造型卻得到外界質疑。

▲新垣結衣（圖／翻攝自X）
▲新垣結衣擔任雜誌《otona muse》封面人物，髮際線再度引發熱議。（圖／翻攝自X）
▲日本女星新垣結衣今（19）傳出閃婚，嫁給《月薪嬌妻》合作演員星野源，讓網友大為震驚。（圖／月薪嬌妻官方Twitter）
▲新垣結衣（左）和星野源（右）傳出婚變。（圖／月薪嬌妻官方Twitter）
昨（22）日又有人爆料，男歌手跟非常有名的女演員，共同主演一部電視劇後閃婚，男生卻跟NHK女主播外遇，暗指是星野源和新垣結衣，「該女演員跟這位男歌手雖然沒離婚，但已經是離婚狀態。」對此，星野源經紀公司AMUSE法務部也第一時間回應：「與星野源有關爆料內容完全不屬實」，強調該爆料已經屬於損害名譽的違法行為，新垣結衣也在X（原推特）自介寫下：「那些引發騷動的謠言不是事實。感謝所有關心我們的人，請不必擔心。」力挺老公到底，也讓網友忍不住感嘆：「老婆結婚後還快樂嗎？」

▲新垣結衣在X自介上否認謠言。（圖／新垣結衣X）
▲新垣結衣在X自介上否認謠言。（圖／新垣結衣X）
▲新垣結衣、星野源小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲新垣結衣、星野源小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
新垣結衣
1988年6月11日（35歲）
2021年與《月薪嬌妻》星野源結婚
代表作：《戀空》、《月薪嬌妻》
出道契機：2001年參加當時雜誌《nicola》舉辦的模特兒甄選比賽獲得最優秀獎

星野源
1981年1月28日（43歲）
代表作品：音樂《SUN》、《戀》、《IDEA》
電影《罪之聲》
電視劇《月薪嬌妻》、《MIU404》
2021年與《月薪嬌妻》新垣結衣結婚
出道契機：2003年透過開放甄選參與大人計畫劇團《ニンゲン御破算》的演出，並毛遂自薦加入了大人計畫經紀公司，第一齣參演的電視劇為《水男孩》

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