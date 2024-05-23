新垣結衣爆禿頭「髮際線退後」！婚後處境惹粉絲心疼：老婆太可憐

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日前新垣結衣拍攝雜誌《otona muse》封面人物，一改過去形象，梳起油頭露出飽滿的額頭，以帥氣模樣示人，再度讓她的髮際線成為外界關注焦點，「髮際線的部分...感覺頭髮又更少了」、「她本來就不適合露額頭」，新造型卻得到外界質疑。
昨（22）日又有人爆料，男歌手跟非常有名的女演員，共同主演一部電視劇後閃婚，男生卻跟NHK女主播外遇，暗指是星野源和新垣結衣，「該女演員跟這位男歌手雖然沒離婚，但已經是離婚狀態。」對此，星野源經紀公司AMUSE法務部也第一時間回應：「與星野源有關爆料內容完全不屬實」，強調該爆料已經屬於損害名譽的違法行為，新垣結衣也在X（原推特）自介寫下：「那些引發騷動的謠言不是事實。感謝所有關心我們的人，請不必擔心。」力挺老公到底，也讓網友忍不住感嘆：「老婆結婚後還快樂嗎？」
新垣結衣
1988年6月11日（35歲）
2021年與《月薪嬌妻》星野源結婚
代表作：《戀空》、《月薪嬌妻》
出道契機：2001年參加當時雜誌《nicola》舉辦的模特兒甄選比賽獲得最優秀獎
星野源
1981年1月28日（43歲）
代表作品：音樂《SUN》、《戀》、《IDEA》
電影《罪之聲》
電視劇《月薪嬌妻》、《MIU404》
2021年與《月薪嬌妻》新垣結衣結婚
出道契機：2003年透過開放甄選參與大人計畫劇團《ニンゲン御破算》的演出，並毛遂自薦加入了大人計畫經紀公司，第一齣參演的電視劇為《水男孩》