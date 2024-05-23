星野源被爆外遇堅稱是謠言！「合照NHK女主播」官網全下架
日本爆料網紅「滝沢ガレソ（瀧澤加連@tkzwgrs）」昨（22）日發文稱超有名女星閃婚男歌手後，男方出軌NHK主播，全文暗指星野源跟新垣結衣。星野源經紀公司已發聲否認，有網友發現在NHK官網中，有關星野源音樂節目的網頁，照片已全數下架，就連被暗指小三的女主播林田理沙，過去與星野源的合照，也一併消失。
記者薛羽彤／綜合報導
星野源經紀公司AMUSE今日凌晨緊急發出聲明，「與星野源有關爆料內容完全不屬實，另外公司也沒有如爆料稱花錢撤下報導」，強調雖然爆料文沒有指名，但暗指是本公司所屬藝人的文字，已經屬於損害名譽的違法行為，公司將採取法律手段保護藝人。星野源稍早也在IG限時動態轉發PO文，強調「社群及網路留言的謠言完全不是事實，毫無事實根據。」新垣結衣也站出澄清「那些引發騷動的謠言不是事實。感謝所有關心我們的人，請不必擔心。」
瀧澤昨日爆料一名男歌手和「超有名女演員」共同出演電視劇後閃電結婚，婚後卻被爆出偷吃已婚NHK女主播。矛頭指向星野源和新垣結衣，該文中的NHK女主播也被網友瘋猜是5月上旬傳出離婚的林田理沙。消息傳開後，網友發現NHK官網有關星野源音樂節目的網頁，照片全數消失，包含過去節目刊登他與女主播林田理沙的合照，使傳言甚囂塵上。