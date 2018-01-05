屏東送暖發7800低收戶紅包物資　潘孟安感謝各界關懷

農曆春節即將到來，屏東縣政府連續6年舉辦「春節送暖‧歲末關懷」活動，今(107)年結合45個慈善單位及33鄉鎮市公所辦理，共募集壓歲錢及民生物資約1,300萬元及農糧署白米78.75公噸，透過春節送暖讓社會資源均勻分布，傳遞給縣內7,800多戶低收入家庭，感受來自社會的關懷及滿滿的溫暖。
縣長潘孟安今（5）日上午頒發感謝狀給參與「春節送暖‧歲末關懷活動」的慈善單位，感謝大家將愛心化為實際行動，他表示，雖然目前大環境經濟不景氣，但社會上還是有許多的慈善單位、企業甚至個人願意付出一己之力，透過縣府為慈善單位與弱勢民眾搭起銜接的橋樑。
▲屏東縣政府結合慈善單位透過春節送暖讓低收入家庭，感受來自社會的關懷及滿滿的溫暖。（圖／屏東縣政府提供）
潘孟安縣長指出，縣府社會處在全縣7處社會福利中心設置物資銀行，透過整合平台將社會資源均勻傳遞給有需要幫助的家庭，只要經過社工員評估，可以給予3個月的物資援助。潘縣長期許未來能有更多的民間單位共同響應認養鄉鎮活動，嘉惠更多的弱勢家庭，共同打造一個安居樂業的大社區。
▲屏東縣政府結合慈善單位透過春節送暖讓低收入家庭，感受來自社會的關懷及滿滿的溫暖。（圖／屏東縣政府提供）
今年「春節送暖‧歲末關懷」共有45個慈善單位、企業參與，提供低收家戶每戶新台幣1,000元紅包壓歲錢，共募集787萬5,000元、5158份民生物資(折合市值約516萬元)及農糧署白米78.75公噸，希望這份新年禮物能讓低收入戶家庭感受到過年的喜氣氛圍，減輕家裡的生活開銷，也為寒冬注入一股暖流。