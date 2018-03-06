外國客旅遊「初夜」獻台灣　上山下海通通沒在怕

交通部觀光局與 TLC 旅遊生活頻道合作邁入第 10 年，製作的《瘋台灣》系列節目深受國內外民眾喜愛，全新一季內容找來 10 組從未出過國的「首遊客」，將他們的旅遊「初夜」獻給台灣，依照每人特色打造獨特行程，將台灣好玩、好吃、好客風貌，透過他們的新鮮視角傳遞到全世界。

台灣觀光魅力大，根據交通部觀光局近年資料顯示，來台旅客已連續 3 年突破千萬人次，其中以中國大陸、日本、港澳、韓國、美國及馬來西亞等國家為最大宗。而「首次來台」的遊客比率就占了 62.53% ，最愛台灣人友善態度、特色小吃與風光景色。