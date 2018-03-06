外國客旅遊「初夜」獻台灣　上山下海通通沒在怕

交通部觀光局與 TLC 旅遊生活頻道合作邁入第 10 年，製作的《瘋台灣》系列節目深受國內外民眾喜愛，全新一季內容找來 10 組從未出過國的「首遊客」，將他們的旅遊「初夜」獻給台灣，依照每人特色打造獨特行程，將台灣好玩、好吃、好客風貌，透過他們的新鮮視角傳遞到全世界。
台灣觀光魅力大，根據交通部觀光局近年資料顯示，來台旅客已連續 3 年突破千萬人次，其中以中國大陸、日本、港澳、韓國、美國及馬來西亞等國家為最大宗。而「首次來台」的遊客比率就占了 62.53% ，最愛台灣人友善態度、特色小吃與風光景色。
全新一季《瘋台灣》邀請 10 組來自不同國家及文化背景的首遊客來台，依據個人特長及興趣打造特色深度之旅。來自美國的格鬥好手 Jeremy 挑戰深入花東山林，在刺激滿點的瀑布垂降、泛舟，體驗花蓮山高水急的叢林感受，與台東原住民朋友在山林裡野外求生，自行製作炊具器材、搭乘熱氣球飛上 300 公尺高的高空，俯視台灣山巒與海洋的浩瀚及美麗。
來自加拿大熱愛冒險的台灣女婿 Jon ，則與老婆搭小火車上阿里山，相擁感受被千年神木薰陶、圍繞所帶來的感動，還嘗試拍攝台灣知名的婚紗攝影；而擁有 15 年潛水經驗的菲律賓潛水老將 Fredy 則遠赴離島，挑戰以流強、魚多又大著稱的澎湖深潛，觀賞薰衣草珊瑚和特殊地質玄武岩、到龜山島體驗海底溫泉世界奇景。相關節目內容於 3 月 11 日起播出。