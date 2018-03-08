NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈微型保險　雲縣有效率完成理賠事宜光芒輪值只排4人　胡智為的大利多跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
財經

HTC五月天推形象廣告　「頑固」堅持夢想邁下個20年

記者許家禎／台北報導2018/03/08 12:06
▲HTC宏達電發布由大中華區品牌代言大使－亞洲天團五月天所主演的2018品牌形象廣告，這次雙方合作用「頑固」這首歌傳達品牌精神。（圖／宏達電提供）
▲HTC宏達電發布由大中華區品牌代言大使－亞洲天團五月天所主演的2018品牌形象廣告，這次雙方合作用「頑固」這首歌傳達品牌精神。（圖／宏達電提供）

HTC宏達電今（8）日發布由大中華區品牌代言大使－亞洲天團五月天所主演的2018品牌形象廣告，這次雙方合作用「頑固」這首歌傳達品牌精神，並透過不同的故事闡述面臨現實挫折時，如何堅持夢想、勇往直前，希望帶給大家向前邁進的精神與正面力量。

宏達電指出，品牌自2013年開始邀請五月天作為品牌大使，五月天演唱足跡遍及全球各地，以極具穿透力的歌聲和感動人心的歌詞，撫慰千萬歌迷的心。而品牌則是不斷將智慧型手機的工藝設計與研發創新推向更高境界，近年來也跨足虛擬實境領域。

另外，相關設計如手機背面透視設計水漾玻璃機身、全新的側框握壓感應Edge Sense功能，以及提供沉浸式體驗的虛擬實境產品VIVE均屢獲國際各大獎項的肯定，品牌與五月天憑著堅持與熱情擁抱夢想，期待能為世界帶來改變的力量。

五月天和宏達電都是1997年成立，跨越了20年這個重大的里程碑，一路上各自在自己的舞台發光發熱。五月天就說，一直以來堅持做最好的音樂，和品牌一樣，堅持創新能力帶給消費者最好的體驗，這過程中需要非常強大的信念，而每一個奮鬥追求的過程都令人感動。

五月天也透露，這次影片裡有許多為了夢想而堅持的故事，如天生重度聽障、但充滿力與美的舞者林靖嵐的真人故事，他依靠聲音反射在地板上的震動，用身體去感覺節奏。而被譽為烏克麗麗神童的10歲小男孩馮羿，雖然從小就有手指動作發展遲緩的問題，但憑著一股熱情，開啓了音樂學習之路，並用流暢奔放的琴音征服世界，希望這些故事能帶給大家向前邁進的精神與正面力量。

宏達電台灣區總經理陳柏諭指出，五月天一直以來是帶領台灣前進的青春正能量，也是最支持品牌的好夥伴。這次雙方合作用「頑固」這首歌傳達品牌精神，並透過生活中堅持的小故事，讓大家了解，即使身處於挑戰之中，只要保有信念、堅持做對的事情、相信自己，就一定能帶來正面的改變。而該全新品牌形象廣告，將於8日13:00於Youtube HTCTaiwan官方頻道全球首播。

 

 

關鍵字五月天宏達電頑固夢想林靖嵐馮羿形象廣告
貿協擴大招考　錄取名額7年來最多電子催動引擎　台股收盤漲近78點

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan