HTC五月天推形象廣告　「頑固」堅持夢想邁下個20年

宏達電指出，品牌自2013年開始邀請五月天作為品牌大使，五月天演唱足跡遍及全球各地，以極具穿透力的歌聲和感動人心的歌詞，撫慰千萬歌迷的心。而品牌則是不斷將智慧型手機的工藝設計與研發創新推向更高境界，近年來也跨足虛擬實境領域。

HTC宏達電今（8）日發布由大中華區品牌代言大使－亞洲天團五月天所主演的2018品牌形象廣告，這次雙方合作用「頑固」這首歌傳達品牌精神，並透過不同的故事闡述面臨現實挫折時，如何堅持夢想、勇往直前，希望帶給大家向前邁進的精神與正面力量。

另外，相關設計如手機背面透視設計水漾玻璃機身、全新的側框握壓感應Edge Sense功能，以及提供沉浸式體驗的虛擬實境產品VIVE均屢獲國際各大獎項的肯定，品牌與五月天憑著堅持與熱情擁抱夢想，期待能為世界帶來改變的力量。

五月天和宏達電都是1997年成立，跨越了20年這個重大的里程碑，一路上各自在自己的舞台發光發熱。五月天就說，一直以來堅持做最好的音樂，和品牌一樣，堅持創新能力帶給消費者最好的體驗，這過程中需要非常強大的信念，而每一個奮鬥追求的過程都令人感動。

五月天也透露，這次影片裡有許多為了夢想而堅持的故事，如天生重度聽障、但充滿力與美的舞者林靖嵐的真人故事，他依靠聲音反射在地板上的震動，用身體去感覺節奏。而被譽為烏克麗麗神童的10歲小男孩馮羿，雖然從小就有手指動作發展遲緩的問題，但憑著一股熱情，開啓了音樂學習之路，並用流暢奔放的琴音征服世界，希望這些故事能帶給大家向前邁進的精神與正面力量。

宏達電台灣區總經理陳柏諭指出，五月天一直以來是帶領台灣前進的青春正能量，也是最支持品牌的好夥伴。這次雙方合作用「頑固」這首歌傳達品牌精神，並透過生活中堅持的小故事，讓大家了解，即使身處於挑戰之中，只要保有信念、堅持做對的事情、相信自己，就一定能帶來正面的改變。而該全新品牌形象廣告，將於8日13:00於Youtube HTCTaiwan官方頻道全球首播。