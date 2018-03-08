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娛樂

接手郭建宏　莊豐嘉擔任華視新總經理

記者吳維書／台北報導2018/03/08 19:23
▲莊豐嘉擔任華視新總經理。（圖／華視提供 , 2018.3.8）
▲莊豐嘉擔任華視新總經理。（圖／華視提供 , 2018.3.8）

前陣子郭建宏遭華視拔除總經理一職，引發外界關注，華視董事長陳郁秀更為此多次出面，郭建宏不甘示弱也上媒體暢談自己理念，兩方爭執不休，使得華視新總經理一職由誰擔任，格外敏感。今（8）日華視公布新總經理為莊豐嘉。

華視今（8）日舉辦第23屆第十六次董事會，莊豐嘉獲得在場超過半數董事支持，並依公司章程規定由董事長提名後，經在場全體董事通過，出任華視新任總經理。莊豐嘉為台灣大學政治學系研究所碩士、淡江大學企管系學士，曾任台灣和平草根聯盟理事長、再生能源推動聯盟理事、公民監督國會聯盟理事以及陪審團推動聯盟監事等。歷任新頭殼新聞網總製作、台灣新聞記者協會會長、中央社副總編輯兼國內中心主任、台灣日報總編輯、新新聞周刊黨政記者、自由時報國會及黨政記者等。


▲莊豐嘉上任後的表現，令外界關注。（圖／華視提供 , 2018.3.8）

 

華視聲明稿全文：

中華電視公司在本日(2018.03.08)下午舉辦第23屆第十六次董事會會議，會中決議委任莊豐嘉為新任總經理。

今天董事會的議程之一，是進行華視總經理的遴選委任案，會中經簡報與詢答等遴選程序後，由14名出席董事投票。投票結果，由莊豐嘉獲得在場超過半數董事支持，並依公司章程規定由董事長提名後，經在場全體董事通過，出任華視新任總經理。

華視董事會2018.03.08

關鍵字莊豐嘉華視總經理郭建宏陳郁秀華視
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