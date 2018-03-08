接手郭建宏　莊豐嘉擔任華視新總經理

前陣子郭建宏遭華視拔除總經理一職，引發外界關注，華視董事長陳郁秀更為此多次出面，郭建宏不甘示弱也上媒體暢談自己理念，兩方爭執不休，使得華視新總經理一職由誰擔任，格外敏感。今（8）日華視公布新總經理為莊豐嘉。

華視今（8）日舉辦第23屆第十六次董事會，莊豐嘉獲得在場超過半數董事支持，並依公司章程規定由董事長提名後，經在場全體董事通過，出任華視新任總經理。莊豐嘉為台灣大學政治學系研究所碩士、淡江大學企管系學士，曾任台灣和平草根聯盟理事長、再生能源推動聯盟理事、公民監督國會聯盟理事以及陪審團推動聯盟監事等。歷任新頭殼新聞網總製作、台灣新聞記者協會會長、中央社副總編輯兼國內中心主任、台灣日報總編輯、新新聞周刊黨政記者、自由時報國會及黨政記者等。