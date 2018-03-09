240年斯馨祠　看盡十四張歷史變遷

新店先民渡海來台時有一部分在大坪林渡頭上岸，當地因而形成貨物集散地。由於店舖眾多，先民稱之為店仔街。居民為感謝神明保佑，於店仔街街頭建福德正神廟一座，命名為「斯馨祠」，「斯馨」為「思鄉」（河洛音）轉化而來，表達出唐山過台灣的先民對故鄉之懷念。

新店十四張的斯馨祠主祀土地公，可說是新店一帶最古老的土地公廟，創建時間可以追溯到乾隆四十四年（1779年），現在斯馨祠外仍保有一塊「斯馨牌」，記載當年集資建廟的83位信士名單。

斯馨祠有三件極為珍貴的歷史文物，分別是土地公、土地婆金身、以及一座香爐，都是建廟時就隨著先民渡海來台的珍貴文物。

兩百多年的斯馨祠見證了當地的興衰與變遷，當年只是一間石材建造的小廟經歷過兩次大水災，由其在八七水災中幾乎全毀，斯馨牌也流落民間，後來才失而復得，立於斯馨祠現址。現在的大廟是1993年重建的結果，而在大廟旁也重建當年的石材小廟。

在舊時代，十四張的主要產業是農業，為了避免蟲害損害農民生計，十四張每年都恭請木柵忠順廟的保儀大夫巡視鄉里，因而跟十四張結下不解之緣。原本由幾家大戶輪流恭請保儀大夫的慣例，在時代變遷下也轉由斯馨祠統一辦理，2016年時直接恭請保儀大夫永久駐駕斯馨祠。

現在的斯馨祠因為捷運十四張站的工程而被徵收廟地，現在廟宇暫時遷到鄰近的捷運南機廠附近，未來會移入十四張歷史公園中永存，繼續守護這塊土地。斯馨祠見證了先民渡海來台、農業社會、工業社會的變遷，雖然廟地遷移數次，卻無損斯馨祠在當地民眾心中的地位。

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