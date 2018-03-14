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溝渠清淤啟航 改善排水建構海綿城市

中央社2018/03/14 16:37
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱雲林縣14日電）汛期將屆，水利署今天號召全民參與溝渠清淤總動員，促進排水暢通，減少水患，嘉義市長涂醒哲並提出，解決都市淹水在改善排水系統，更要建構「海綿城市」引水入撲滿。

經濟部水利署今天下午在雲林縣政府文化處表演廳，舉辦「防汛深根，在地傳承」106年度水患自主防災社區表揚大會暨溝渠清淤總動員啟航儀式，水利署長賴建信、雲林縣副縣長丁彥哲、涂醒哲、績優縣市與社區代表等與會。

賴建信指出，每年5月至11月的汛期，颱風豪雨侵襲，希望透過水患自主防災機制的全民參與，在治水工程之外，建立多一層的防護以守衛家園，水利署從民國99年協助各縣市成立水患自主防災社區，至今有425處，建構防災韌性城市。

賴建信表示，推動水患自主防災社區，許多社區居民從原先參與者轉為推廣者，從社區輔導、地方型流域治理、國際交流接軌等面向，形成中央與地方的防災最佳夥伴，例如，雲林縣四湖鄉廣溝村，結合6個村成立聯合防汛組織，帶動非水患社區村落也具備防汛應變能力，這是社區未來要扮演的更重要角色。

雲林縣副縣長丁彥哲說，全國至今建構425處水患自主防災社區中，雲林就有50個社區，在今天表揚的10個特優社區中，就有四湖廣溝、虎尾堀頭、北港南安3個社區，展現雲林積極推動水患自主防災訓練的成果。

被列為治水模範的嘉義市，涂醒哲受邀演講嘉義經驗時指出，長年遇雨就淹水的嘉義市，透過雨水下水道徹底清淤，原本50處易淹水地區，已2年半未淹水。

涂醒哲表示，解決都市淹水，除了改善既有排水系統，對症下藥，整體疏通，還要建構「海綿城市」，將水引入地下的「水撲滿」，讓水進入泥土中就不會在馬路上流動。

今天大會中表揚桃園市、台南市、宜蘭縣、苗栗縣、雲林縣5個績優縣市政府，特優社區有宜蘭礁溪玉田、桃園中壢普忠、桃園中壢石頭、桃園觀音樹林、台中烏日前竹、雲林四湖廣溝、雲林虎尾堀頭、雲林北港南安、台南永康崑山、台東金峰嘉蘭等10處。（編輯：梁君棣）1070314

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