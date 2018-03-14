越休息病痛越劇烈　小心罹患僵直性脊椎炎

親身走過僵直性脊椎炎之苦的吳先生，多年前飽受腰痛之苦，後來甚至晚上睡覺都痛不成眠，本以為是職業病帶來的傷害，還努力復健甚至重訓，不但沒改善，反而疼痛更加劇烈，後來經醫師檢查才診斷是罹患僵直性脊椎炎，且脊椎已呈現融合現象，去年因本身操之過急復健不當，導致脊椎斷裂，令他痛不欲生，幸好經骨科醫師的脊椎手術，並轉介過敏免疫風濕科以生物製劑治療，才得以重新站立起來，逐漸擺脫腰痛之苦。

有一種病症，名為「僵直性脊椎炎」，是一種越休息病就越嚴重的病症，比起運動傷害，僵直性脊椎炎帶來的病痛期，通常都是以「年」起跳，不容許輕忽與無視。台東馬偕過敏免疫風濕科黃奕帆醫師提出一個簡單分辨僵直性脊椎的理論，就是「越不動越痛」，通常在「早上睡起來特別痛」，與一般的拉傷扭傷或運動傷害正好相反。



▲吳姓民眾為僵直性脊椎炎多年患者，在經過生物製劑治療後，病況不但改善，也減少腰、背疼痛的次數。（圖／記者鄭志宏攝）

黃奕帆表示，生物製劑為健保給付的藥物，近十年來，以生物科技方式製造的生物製劑帶來革命性的進展。生物製劑與傳統藥物最大的不同在於利用明確的分子機制，去對抗身體內不正常的發炎反應，它是一種人工的抗體，可以在最短的時間達到疼痛緩解及關節面的保留，目前台東馬偕有7至8種， 民眾可以有多樣的選擇。

健保對此生物藥劑有嚴格規定，必須在使用免疫調節劑六個月以上無效後，才可專案申請使用，但因此藥劑對病人生活品質及關節靈活度有很大的幫助，所以鼓勵民眾仍要儘早就醫。

黃奕帆說明，「類風溼性關節炎」好發於中年女性身上，而「僵直性脊椎炎」則好發於年輕男性，因年輕男性運動量較大，常常被誤判為運動傷害而延遲就醫。僵直性脊椎炎與其他運動傷害最大的不同點在於病患休息時下背疼痛的程度更明顯，造成睡眠時因疼痛而輾轉難眠或起床後無法下床行走。長期脊椎發炎的結果，薦腸關節因發炎而融合，導致頸部、胸部與腰部的活動能力下降，呈現僵直、駝背等狀態，呈現竹竿狀的脊椎。

黃奕帆推估，台東應有1500名左右僵直性脊椎炎或類風溼性關節炎的患者，因民眾對疾病的不了解，所以僅有約五分之一的病人來就診，目前也仍有很多人誤以為是其他病症而未正確求診，他也呼籲，如發現身體狀況不適，一定要到醫院進行檢查，及早發現，及早治療。