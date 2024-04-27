變頻冷氣「最省電品牌不是日立」！師傅招了答案　實測結果超意外

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果是要走省電的話，國際牌真的蠻省的」、「Panasonic國際牌只能說真的蠻省的，我家就是吹這牌，夏天電費都不貴」、「省電的話推大金！」、「7年冷氣師傅路過，只能跟你說現在沒有所謂最省電的啦！都已經是一級變頻了，是看你怎麼使用而已」、「現在節電量都差不多了喔！就算有差，一年也差不了多少，買自己喜歡的、符合預算的就好」。
冷氣品牌「最省電」是哪一牌？冷氣師傅、電器行老闆說出答案了
事實上，YouTuber空調小教室老柯日前就有發布影片，評比2024冷氣排行，針對各種性能來做比較，在「最省電」這一塊，老柯的冠軍給了大金，第二名至第五名依序是「Panasonic國際牌」、「日立」、「三菱電機」、「三菱重工」。不過老柯特別強調：「因為現在都是一級變頻效能，大家都是差不多的區間，電費價格每兩個月省下來的錢差距是非常的小」。
《NOWnews》記者也實際採訪熊令家電老闆娘，她進一步解釋「大家買冷氣都會有迷思，一直比較哪一個品牌比較省電，以Panasonic國際牌來說，他確實做到比業界還要更省電沒錯，但你也要看這個最省電的機型的價格是多少，如果說這台是4萬塊，你兩個月省了200元，但別家品牌也是一級變頻，電費多了200元，但機子只要35000元甚至更便宜，那你要吹幾期才能回本？」
熊令家電老闆娘也強調：「會造成這樣的情況，真正的關鍵就是現在冷氣都是一級變頻的緣故，其實沒有所謂哪個品牌比較省電，越省電的機子當然也越貴，但那電費幅度是很小的，大家選購冷氣還是要看自己喜歡的、符合使用習慣以及預算就好了！」
Panasonic國際牌冷氣號稱業界最省！別牌冷氣電度佔比看一看
而《NOWnews》記者的租屋處正巧就是Panasonic國際牌冷氣，詢問房東後表示已經忘記機型為何，不過去年記者在5月時曾經以27度冷氣加上電風扇，實測連續24小時不關閉冷氣機的情況下，整個月的電度一共是139度，這還包含了所有冰箱、電扇、電燈等所有電器設備的加總，意即一個月這樣吹冷氣的情況下，使用Panasonic國際牌一級變頻冷氣的確是相當的省電。
另外記者友人的租屋處則是使用「日立一級變頻冷氣」，同樣以27度加上電風扇，在夏季開24hr冷氣不關閉實測一個月，最終一個月包含所有用電是158度，雖然每個人用電習慣不同，但也可從中推出，冷氣在其中的佔比其實跟記者本身肯定相差不遠，可見其「一級變頻冷氣」就是夏天省電最佳解，如果家中還有老舊冷氣要汰換的民眾，一定要記得首選一級變頻冷氣，至於到底想要哪個廠牌，省電都是大同小異，自己喜愛以及符合預算更重要囉！