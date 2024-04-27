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變頻冷氣「最省電品牌不是日立」！師傅招了答案　實測結果超意外

▲炎炎夏日即將到來！不少人最近都在準備冷氣開工前置作業，也有許多人正在考慮汰換家中的老舊冷氣！（圖/記者張嘉哲攝）
▲炎炎夏日即將到來！不少人最近都在準備冷氣開工前置作業，也有許多人正在考慮汰換家中的老舊冷氣！（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日即將到來！不少人最近都在準備冷氣開工前置作業，也有許多人正在考慮汰換家中的老舊冷氣，然而現在主要更換冷氣一定都是首選「一級變頻冷氣」，許多人都會想到一線品牌例如「日立」、「大金」以及「國際牌」等等，那麼到底哪一台才是最省電的呢？近日就有網友討論「想問大家冷氣品牌哪一台最省電？」貼文引起廣大迴響。其中就有冷氣師傅出面解答，而《NOWnews》也採訪家電行老闆娘得到正解。

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近日有網友在臉書社團「冷凍空調冷氣技術討論」貼文指出「家裡的窗型冷氣終於要退役了，現在想要換一台分離式的變頻冷氣，想問一下哪一個品牌最省電，沒有預算的考量問題，我目前是看日立跟三菱重工兩家，有人可以推薦其他家的嗎？」

▲專家分享開冷氣最強「速冷1動作」，多數開車的人都知道，但卻鮮少運用在家哩，那就是剛開冷氣時先把門窗都打開通風。（圖／記者徐銘穗攝）
▲夏天即將到來，許多人都在考慮要汰換家中老舊冷氣，卻苦惱該換哪一牌更省電。（圖／記者徐銘穗攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「如果是要走省電的話，國際牌真的蠻省的」、「Panasonic國際牌只能說真的蠻省的，我家就是吹這牌，夏天電費都不貴」、「省電的話推大金！」、「7年冷氣師傅路過，只能跟你說現在沒有所謂最省電的啦！都已經是一級變頻了，是看你怎麼使用而已」、「現在節電量都差不多了喔！就算有差，一年也差不了多少，買自己喜歡的、符合預算的就好」。

冷氣品牌「最省電」是哪一牌？冷氣師傅、電器行老闆說出答案了

事實上，YouTuber空調小教室老柯日前就有發布影片，評比2024冷氣排行，針對各種性能來做比較，在「最省電」這一塊，老柯的冠軍給了大金，第二名至第五名依序是「Panasonic國際牌」、「日立」、「三菱電機」、「三菱重工」。不過老柯特別強調：「因為現在都是一級變頻效能，大家都是差不多的區間，電費價格每兩個月省下來的錢差距是非常的小」。

▲特力屋內湖店社區管家黃智延建議，選用1~2級能效冷氣能較省電。（圖／記者徐銘穗攝）
▲特力屋內湖店社區管家黃智延建議，選用一級變頻冷氣能較省電。（圖／記者徐銘穗攝）
《NOWnews》記者也實際採訪熊令家電老闆娘，她進一步解釋「大家買冷氣都會有迷思，一直比較哪一個品牌比較省電，以Panasonic國際牌來說，他確實做到比業界還要更省電沒錯，但你也要看這個最省電的機型的價格是多少，如果說這台是4萬塊，你兩個月省了200元，但別家品牌也是一級變頻，電費多了200元，但機子只要35000元甚至更便宜，那你要吹幾期才能回本？」

熊令家電老闆娘也強調：「會造成這樣的情況，真正的關鍵就是現在冷氣都是一級變頻的緣故，其實沒有所謂哪個品牌比較省電，越省電的機子當然也越貴，但那電費幅度是很小的，大家選購冷氣還是要看自己喜歡的、符合使用習慣以及預算就好了！」

▲台灣近期的氣溫動輒都有30度以上，許多室內空間已經無法不開冷氣消暑。（圖／記者潘毅攝）
▲家電行老闆娘表示：「冷氣最重要的不是哪個品牌最省電，其實是看有沒有一級變頻！」（圖／記者潘毅攝）
Panasonic國際牌冷氣號稱業界最省！別牌冷氣電度佔比看一看

而《NOWnews》記者的租屋處正巧就是Panasonic國際牌冷氣，詢問房東後表示已經忘記機型為何，不過去年記者在5月時曾經以27度冷氣加上電風扇，實測連續24小時不關閉冷氣機的情況下，整個月的電度一共是139度，這還包含了所有冰箱、電扇、電燈等所有電器設備的加總，意即一個月這樣吹冷氣的情況下，使用Panasonic國際牌一級變頻冷氣的確是相當的省電。

▲記者去年實測租屋國際牌一級變頻冷氣24小時不斷電一個月，結果房間總用電量僅139度，結果令人相當意外。（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者去年實測租屋國際牌一級變頻冷氣24小時不斷電一個月，結果房間總用電量僅139度，結果令人相當意外。（圖/記者張嘉哲攝）
另外記者友人的租屋處則是使用「日立一級變頻冷氣」，同樣以27度加上電風扇，在夏季開24hr冷氣不關閉實測一個月，最終一個月包含所有用電是158度，雖然每個人用電習慣不同，但也可從中推出，冷氣在其中的佔比其實跟記者本身肯定相差不遠，可見其「一級變頻冷氣」就是夏天省電最佳解，如果家中還有老舊冷氣要汰換的民眾，一定要記得首選一級變頻冷氣，至於到底想要哪個廠牌，省電都是大同小異，自己喜愛以及符合預算更重要囉！

變頻冷氣「內行不只會裝日立」！老闆招了2品牌：師傅之間的秘密

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