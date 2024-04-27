徐巧芯曬早餐店平面圖！解密「全家睡1坪房」：不偷不搶不騙人

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至於早餐店的營業額（非淨利），徐巧芯說明，自己印象很深很深，是因為那是大年初一，她爸爸回苗栗過年，剩下自己跟媽媽兩人一起工作，「那時候的初一是沒有什麼人開門做早餐的，只有我們家有開，所以生意非常好，門庭若市，從凌晨四點多，一路奮戰到底所有的東西賣完，到下午十二點半。我負責煎台、出飲料、出餐，一人當多人用。」下班之後她們都鬆了一口氣，那一天共同賺到了兩萬營業額（尚未扣除近5萬的房租以及其他營業成本），感到很開心，覺得靠自己努力胼手胝足的賺錢才是最實際的。
徐巧芯也感嘆，日子是苦過來，可是歡喜做，甘願受，自己也成長了很多，家裡也經過十年的努力，逐漸從什麼都沒有，可以過小康家庭的生活。最重要的事，這是她們家不偷不搶不騙人，一步一腳印來的成果，認真工作，對自己好一點，一向是她們家的習慣。你可以喜歡，可以不喜歡，可是不可以造謠。「我很感謝生命中有這樣的經歷，造就了抗壓性極強的自己。但是那些沒有經驗，只會Google就覺得自己很懂的，永遠學的不到我們學到的一分一毫。」
徐巧芯「一家三口」擠一間！實測翻身超困難 本人親手繪製平面圖
昨天政論節目「突發琪想」就實測「一家三口住一坪」的狀況，把一張雙人床墊搬進攝影棚，只見主持人安幼琪與2位來賓柯文哲團隊前幕僚吳靜怡、立委葉元之擠在一張床上，床上還散落一堆包包，假裝是徐巧芯的精品包，可以看到3人完全沒有翻身的空間。而四叉貓日前調閱徐巧芯家早餐店的建物測量圖，指經過計算，店面約是18.36坪，質疑徐巧芯說1坪當作三人生活空間，但計算後店面挺大的，有17坪，從Google歷史街景看不出店面有17坪。
今天徐巧芯也發文繪製出早餐店的平面圖，只見圖片顯示最大佔用空間的是廚房與店面，徐巧芯一家得起居空間更是和儲物空間擺在一起，三個人則是睡在150Ｘ180公分寬的榻榻米床上，且並無床架，空間確實不大。