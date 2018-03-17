支持國機國造　嚴德發視察漢翔了解高教機研發進度

總統蔡英文去年 12 月樂觀宣布空軍高級教練機將在 2020 年進行首次試飛。國防部長嚴德發今( 17 )日前往空軍第三聯隊及漢翔航空公司，了解「翔展2號專案」執行狀況及空軍高教機研發進度，並代表蔡英文對相關單位全力投入研發工作，推動國防自主政策，表達肯定與嘉勉。 嚴德發由副部長沈一鳴上將等人陪同，抵空軍清泉崗基地，聽取第三聯隊IDF經國號戰機性能提升簡報，並實際進入棚廠，由專人講解戰機組件以及配賦武器性能，針對戰機性能提升後的戰術運用，與相關幹部進行研討。在經國號戰機模擬機室中，第三聯隊安排飛行員示範戰機性能提升後的操作實況，展現更堅強的防空戰力。

嚴德發之後轉往台中沙鹿的漢翔航空公司，會晤董事長廖榮鑫，除轉達總統與立法委員們對「國機國造」的重視與期望，並感謝漢翔協助國軍研發新式高教機。嚴德發也強調，國防部將持續與中科院、漢翔公司共同推動政府國防自主政策，提升整體國防戰力，捍衛國家安全。

嚴德發 15 日上午到立法院外交及國防委員會作業務報告並備詢，立委羅致政詢問是否有向美方購買 F-35 戰機的構想？嚴德發一開始証實已向美國提出需求。不過，隨後又改口空軍下一代戰機希望能符合短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能要求，只要符合這些功能，都納入選項，F-35 也是考量之列，但國防部目前並未正式列入對美採購清單。



▲2017年台北國際航太暨國防工業展，展出的藍鵲高教機模型。（圖／記者呂炯昌攝 ）