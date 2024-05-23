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輝達Q1營收成長逾2倍　宣布拆股並提高現金股利、盤後股價飆7%

▲輝達昨（22）日公布上季營收和獲利，雙雙超乎市場預期，並且對於產業前景釋出樂觀看法，盤後股價一度大漲逾7%，突破1000美元關卡。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達昨（22）日公布上季營收和獲利，雙雙超乎市場預期，並且對於產業前景釋出樂觀看法，盤後股價一度大漲逾7%，突破1000美元關卡。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

被視為人工AI智慧指標股的輝達，昨（22）日公布上季營收和獲利，雙雙超乎市場預期，並且對於產業前景釋出樂觀看法，昨日股價雖然小跌0.46%、來到949.5美元，不過樂觀的財報以及財測，激勵盤後股價一度大漲逾7%，突破1000美元關卡。

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輝達昨日公布，第一季的財報成績，營收達到260.4億美元（約新台幣8394.9億）、年增262%，並高於市場所預期的246.5億美元。淨利為148.8美元，年增超過7%。非通用會計準則的毛利率為78.9%，跟去年同期的66.8%相比，增加了12.1個百分點。非通用會計準則的EPS則為6.12美元，跟去年同期的5.59美元相比，增加了461%。

此外，對於第二季財測也高於市場預期，營收將落在280億美元±2%，高於市場所預期的266.1億美元。此外，毛利率將落在75.5±50個基點。

其中各部門表現也呈現成長，資料中心第一季營收為226億美元，年增427%，成長力道最為強勁；遊戲和AI PC部門則為26億美元，雖然季減8%，但年增18%；專業視覺化部門則為4.27億美元，季減8%，年增45%；車用和機器人部門則為3.29億美元，季增17%，年增11%。

對於核心業務資料中心部門營收成長超過4倍，財務長Colette Kress表示，這主要受到Hopper晶片出貨帶動，其中包含H100 GPU。大型雲端供應商大規模部署他們公司自己的AI基礎設施，也為輝達資料中心業務貢獻40%左右的營收，持續帶動強勁成長。接著Kress也指出，這一季的一大亮點在於Meta發布最新大型語言模型Lama 3，使用了2.4萬個H100 GPU。

Colette Kress也在財報電話會議上表示，客戶對Blackwell晶片的需求已超過供應，AI高階晶片H200供應也受到限制。Kress表示，Blackwell晶片目前已全面投產，並且將在超過100家OEM廠投入使用，比起採用Hopper的OEM廠數量翻倍。

輝達執行長黃仁勳表示，除了雲端服務供應商以外，生成式AI已經擴展到消費網路公司、企業、主權 AI、汽車和醫療保健客戶，創造出多個規模達數十億美元的垂直市場。他也看好新一代的Blackwell晶片能為公司帶來更多成長空間。

此外，輝達也宣佈將股票1拆10，預計6月7日生效。不僅如此，輝達也將現金股利提高150%，從普通股每股發放0.04美元增至每股0.1美元（按拆股後計算）。

消息一出，也激勵輝達盤後股價一度上漲逾7 %，最高來到1016.8美元，登上1000美元關卡，而在上午7點45分時，則是上漲將近6%，來到1005.6美元。

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