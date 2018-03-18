一周軍聞》買不買F-35？國防部證實後又否認

陸軍航特部所屬 602 旅一架 UH-60M 黒鷹直升機（機號 923），13 日上午由新社基地起飛執行任務期間，機組員發現警示燈亮，為確保飛行安全，機組員依標準作業程序，採預警性落地，於 0914 時許，順利降落於高雄林園靶場人機平安。

近一年多來共機不斷擾台，國防部為了因應局勢，在東部綠島與蘭嶼強化防空部署， 14 日有民眾看到軍方疑似運送鷹式飛彈相關設備至綠島開始部署。國防部對此表示不予評論。

立法院外交及國防委員會 15 日邀請國防部長嚴德發進行業務報告並備質詢。根據提交立院報告書指出，國防部依區域情勢威脅需要，已完成「空中威脅告警系統」建置，於受空襲時結合「防災告警系統」，即時以手機簡訊通知民眾，規劃於 107 年度萬安演習進行測試。

國防部長嚴德發 15 日上午到立法院外交及國防委員會作業務報告並備詢，立委詢問是否有向美方購買 F-35 戰機的構想？嚴德發回覆表示，F-35 戰機具備垂直起降等性能，符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提出這項方案。不過，在會議散會之前，國防委員會召委、民進黨立委王定宇要求嚴德發澄清是否有向美國提出F-35戰機的採購方案。

嚴德發表示，下一代戰機希望能符合短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能要求，只要符合這些功能，都納入選項，F-35也是考量之列，但國防部目前並未正式列入對美採購清單。美國在台協會（AIT）回應表示，美方持續檢視台灣的防衛需求，但對於尚未決定或是潛在的軍售案則是不評論。

3月11至3月17日國外重要軍聞

為了協助菲律賓提升在南海的監控能力，美國軍援菲律賓的「掃描鷹」（ScanEagle）無人機於 13 日交付。這款小型無人飛行載具可用於海上偵察及監控任務。

根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）13 日發表最新全球武器進出口報告指出，過去五年( 2013-2017 )來，美國是全球前大武器出口國，印度則是全球最大武器進口國。2013 到 2017 年間，全球武器出口前 5 名國家為美國、俄羅斯、法國、德國和中國大陸。

美國海軍一架 F/A-18F 超級大黃蜂戰機（Super Hornet ），14日在佛羅里達州西島（Key West）附近執行飛行訓練任務時墜毀，機上 2 名飛官喪生。

韓聯社 15 日報導，隨著與兩韓關係融冰，南韓與美國將會縮減年度聯合軍事的規模與長度，屆時美軍將不會派出 B-1 轟炸機與航空母艦參加軍演。



▲掃描鷹無人機透過氣動彈射發射架發射。（圖／美國海軍)