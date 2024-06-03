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癌末建中生找失蹤妹！求助連戰兒全國協尋　竟是同學父涉嫌殺人

▲事發當天，黃女與同學相約西門町萬年大樓，卻從此失去音訊，後來黃男求助連戰的兒子連勝武，連戰知悉後，要求警政署通令全國警力協尋。（圖／翻攝googlemap）
▲事發當天，黃女與同學相約西門町萬年大樓，卻從此失去音訊，後來黃男求助連戰的兒子連勝武，連戰知悉後，要求警政署通令全國警力協尋。（圖／翻攝googlemap）

記者林盈君／綜合報導

1994年7月間，一名就讀建國中學一年級的16歲黃姓學生，透過媒體尋找失蹤的親妹妹。據了解，黃男胞妹於1993年9月間、中秋節當天，與同學相約西門町，卻從此失去音訊，後來黃男罹患肝癌末期，擔憂父親早逝、母親無人照顧，因此向同班同學、時任行政院長連戰的兒子連勝武求助。連戰知悉後，要求警政署通令全國警力協尋。

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根據《鏡週刊》報導，發布全國協尋之後，台北市警察局文山一分局注意到此新聞，想起塵封在檔案室某案件。1993年10月24日，有民眾在文山區老泉里的巷弄遛狗，於竹林裡發現一具女屍，當時因遺體腐爛，身上也無證件無法辨識，僅知道死者身穿紅色上衣、藍色牛仔褲，及手腕上鏡面破碎的錶，並將其安葬於公墓的無名塚。

▲文山一分局。（圖／翻攝googlemap）
▲文山一分局通知黃母前來指認無名女屍，透過衣物飾品確認遇害的正是黃女。（圖／翻攝googlemap）
隨後承辦刑警通知黃母指認，確定死者就是失聯的黃妹，巧合的是，當天剛好是她失蹤滿1年的9月30日。同年10月間，檢警開棺驗屍，發現死者頸部遭勒扯，研判應是被掐頸窒息死亡，因此積極追查黃女失蹤前的行蹤。檢警查出，事發當天早上，黃女與同學相約西門町萬年大樓，其中一名朱姓女同學家中開設的花店就在中華路上，因此大家約好先去朱女家花店集合，未料之後黃女就不見蹤影。

而同學們以為黃女有事先離去，並未多加注意，直到晚間黃女遲遲未歸，家屬才焦急報警。檢警重啟調查後，發現花店老闆、朱女的父親，於案發隔天就將花店結束營業，逐一過濾朱男的說詞，驚覺有諸多不合理之處，認為朱男涉有重嫌。

但雖然有多名目擊者供稱，在棄屍地點看過朱男與死者，甚至朱男都透過律師談條件打算認罪，不過苦於無直接證據，最終朱男獲判無罪，建中生黃男也因癌症離世，這起命案成為家屬及檢警心中永遠的遺憾。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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