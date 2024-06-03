癌末建中生找失蹤妹！求助連戰兒全國協尋　竟是同學父涉嫌殺人

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隨後承辦刑警通知黃母指認，確定死者就是失聯的黃妹，巧合的是，當天剛好是她失蹤滿1年的9月30日。同年10月間，檢警開棺驗屍，發現死者頸部遭勒扯，研判應是被掐頸窒息死亡，因此積極追查黃女失蹤前的行蹤。檢警查出，事發當天早上，黃女與同學相約西門町萬年大樓，其中一名朱姓女同學家中開設的花店就在中華路上，因此大家約好先去朱女家花店集合，未料之後黃女就不見蹤影。
而同學們以為黃女有事先離去，並未多加注意，直到晚間黃女遲遲未歸，家屬才焦急報警。檢警重啟調查後，發現花店老闆、朱女的父親，於案發隔天就將花店結束營業，逐一過濾朱男的說詞，驚覺有諸多不合理之處，認為朱男涉有重嫌。
但雖然有多名目擊者供稱，在棄屍地點看過朱男與死者，甚至朱男都透過律師談條件打算認罪，不過苦於無直接證據，最終朱男獲判無罪，建中生黃男也因癌症離世，這起命案成為家屬及檢警心中永遠的遺憾。
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