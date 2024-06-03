蘇姿丰、黃仁勳是親戚！曬家族圖「她得叫表舅」 這遠親身分更狂
「台北國際電腦展」COMPUTEX於本週登場，「半導體女王」超微執行長蘇姿丰擔任開幕演講主講人，近日搭乘私人飛機抵台，她被問到是否與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳見面時，僅面露微笑回應「這將是一次很棒的會面。」讓不少網友相當期待兩人合體。事實上，黃仁勳與蘇姿丰關係匪淺，兩人不僅是同家族親戚，蘇姿丰更要叫黃仁勳一聲表舅，與台南幫祖師爺「侯雨利家族」也是遠親。
記者賴禹妡／綜合報導
從黃仁勳家族圖可見，黃仁勳母親羅采秀與蘇姿丰外公羅伯沐，為台南望族「羅氏大家族」第二代12人中的小么妹和老大哥，按照輩份來算，雖然黃仁勳只比蘇姿丰大6歲，但蘇姿丰仍要喊黃仁勳一聲表舅。
而黃仁勳與蘇姿丰都曾在美國留學，兩人還與台南幫祖師爺「侯雨利家族」是遠親，黃仁勳媽媽羅采秀大7歲的姊姊羅燧柳，與女兒蘇錦雯、蘇錦倩都自台南女中畢業，姐妹倆皆曾擔任台南女中校友會理事長，其中蘇錦倩嫁給侯雨利長孫、環球水泥董事長侯博義，倆人的兒子侯智升、侯智元也已進入環球水泥集團準備接班。
這次並非黃仁勳與蘇姿丰首度同台，兩人早在2022年於台積電首家美國廠上機儀式典禮合體，創造了「歷史性的一幕」。他們與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音以及總裁魏哲家等全球半導體產業最具影響力的華人，齊聚在美國亞利桑那州鳳凰城，為台積電美國晶圓廠的首批機台裝置到廠慶賀。