影／爸爸嚇傻！早餐吃一半突變臉　2歲女童：我看到鬼

美國阿拉巴馬州一名 2 歲女童，日前和家人一起吃早餐時，本來笑呵呵的很開心，突然間卻臉色一沉，似乎被什麼東西給吸引住，指著另外一邊的廚房說，看到了「幽靈般」（spooky）的東西。整個過程被女童的父親拍下，上傳網路，嚇壞許多網友。
綜合外國媒體報導，本月 10 日，美國一名37歲的父親道爾頓（Ryan Dalton）在推特上分享了這段詭異影片。他表示，自己當時用手機拍攝女兒吃早餐，而本來十分開心、滿臉笑容的女兒，卻突然間變臉，並且望向另外一邊的廚房，指著那方向說道：「爸爸，有幽靈般的（東西）」此時道爾頓自己轉頭一看，卻什麼也沒看到。
報導指出，道爾頓表示，當下只是想拍下女兒可愛的模樣，但沒想到會拍到這種時刻，不過他自己是相信幽靈的存在。
許多網友看了這段影片也被嚇壞，紛紛表示「小孩不會說謊，代表真的有看到？」、「感覺要上演厲陰宅了」、「是否該趕快請人來驅邪，或是搬家？」、「信者恆信，看完後我起雞皮疙瘩了」、「是不是看到媽媽卸妝後的樣子？」
Maya was just being silly, eating some peanut butter bread, and she suddenly pointed and said, “That’s spooky.” 😳 Time to move. pic.twitter.com/WfxvHl4Z9E— Ryan Dalton (@capetownbrown) 2018年3月10日