影／爸爸嚇傻！早餐吃一半突變臉　2歲女童：我看到鬼

報導指出,道爾頓表示,當下只是想拍下女兒可愛的模樣,但沒想到會拍到這種時刻,不過他自己是相信幽靈的存在。

許多網友看了這段影片也被嚇壞,紛紛表示「小孩不會說謊,代表真的有看到?」、「感覺要上演厲陰宅了」、「是否該趕快請人來驅邪,或是搬家?」、「信者恆信,看完後我起雞皮疙瘩了」、「是不是看到媽媽卸妝後的樣子?」

Maya was just being silly, eating some peanut butter bread, and she suddenly pointed and said, “That’s spooky.” 😳 Time to move. pic.twitter.com/WfxvHl4Z9E