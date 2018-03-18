影／爸爸嚇傻！早餐吃一半突變臉　2歲女童：我看到鬼

美國阿拉巴馬州一名 2 歲女童，日前和家人一起吃早餐時，本來笑呵呵的很開心，突然間卻臉色一沉，似乎被什麼東西給吸引住，指著另外一邊的廚房說，看到了「幽靈般」（spooky）的東西。整個過程被女童的父親拍下，上傳網路，嚇壞許多網友。

綜合外國媒體報導，本月 10 日，美國一名37歲的父親道爾頓（Ryan Dalton）在推特上分享了這段詭異影片。他表示，自己當時用手機拍攝女兒吃早餐，而本來十分開心、滿臉笑容的女兒，卻突然間變臉，並且望向另外一邊的廚房，指著那方向說道：「爸爸，有幽靈般的（東西）」此時道爾頓自己轉頭一看，卻什麼也沒看到。