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名家論壇》柯志遠／《阿青，回家了》劇力萬鈞的悲憫謳歌

文╱柯志遠2018/03/19 17:00
▲《阿青，回家了》虐心又無奈。（圖／翻攝《阿青，回家了》臉書，2018.03.19）
▲《阿青，回家了》虐心又無奈。（圖／翻攝《阿青，回家了》臉書，2018.03.19）

兩岸影視產業交流的條件放寬，然而兩地市場資源、財力…等主客觀差距的擴大卻已無法逆轉，值此風雨飄搖，這兩年台灣影視平台從傳統電視到視頻網站、OTT（ over-the –top，構築在基礎電信服務之上的加值內容）等良性刺激，輕薄短小的「電視電影」順勢聚集了當下台灣編、導、演、製作等幕前幕後菁英，以有限預算，展現澎湃創作能量，已然有所成效。

《最後的詩句》、《濁流》、《乒乓》、《偽婚男女》、《替身》…接連不斷地獲得「觀眾矚目，媒體迴響，專業肯定」，引燃一波波台產影視天空的炫麗與希望，這是「戰略」也是「戰術」，何嘗不是兢兢業業的優秀台灣影視人材因應當前處境的「生存之道」。

其中，周美玲導演（正確來說，應該是包括優秀的金鐘獎最佳攝影師劉芸后在內的主創團隊，以及在多個作品磨合後逐漸衍生出類似「班底」默契的出色演員鍾瑤、唐振剛、王琄、是元介、沈建宏），繼2017的《六城彩虹》系列平地一聲雷，豪邁地呈現出個人「關切主題」、「創作風格」的豐厚與多元，2018的勢頭更猛，新年度起跑才第一季，已經風起雲湧鼓聲隆隆，陸續將推出《阿青，回家了》、《天涯小逃犯》、《天使薇薇》等多個特色迥然不同卻莫不掀起熱烈話題的精緻傑作，播出平台更具體跨越多年來「公視」頻道做為主要（寡占）視野的格局，在中天、緯來、金穗獎等「分眾」領域內迸射非凡光芒，化零為整，成就了自己建構「品牌」的燦爛，對觀眾來說，更可說是產質、產能都特別令人期待的「台灣好戲」希望之所繫的勇猛戰將之一。

其中最先將於3月31日公映的《阿青，回家了》（同時被選為今年「金穗獎40週年」的閉幕大片）挑戰「妥瑞症」（Tourette Syndrome，一種遺傳性的神經抽動綜合症）特殊題材，讓人看得屏氣凝神的戲劇張力，包裹著綿密交織的深刻議題，迫在眉睫的意識共鳴，有著發人深省的情境後座力，讓人震撼、動容之餘低迴不已，久久無法褪去，是一齣不折不扣的「好看的好戲」，故事涉及弱勢家庭、邊緣化的社會底層人物、學校（社會）霸凌、命案、死刑…等等元素，氛圍是森冷的，筆觸是凌厲的，但核心主題精神是相當具有人文悲憫的，整體拍攝成績斐然，是2018電視螢屏上第一個「獎」相十足的出類拔萃好戲。

像《阿青，回家了》這樣一齣戲的「難」，不是難在冷門題材的考據、寫實與呈現，而在於類似這樣關於弱勢人口的描述，在創作立足點的「心態」拿捏上，「關懷」與「消費」往往只是一線之隔；影像化之後，逼近眼前的畫面是渲染、浮誇、為戲而戲的「狗血」？還是讓觀眾身歷其境從而激發省思的「言之有物」？箇中質感、品味、藝術價值的差異懸殊，完全掌握在創作者的一念之間。

教人欣慰的是，就戲論戲，眼見為憑，周美玲導演「看待」（經營）這個故事的高度是宏觀的，挖掘的企圖是深邃的，情節掀開帷幕沒多久，觀眾便能具體體會到的是角色塑造的立體、傳真，以及情節推進時「情緒」和「情感」的脈絡清晰，自小在山區大自然環境中成長的「妥瑞症」弟弟沈建宏，在祖父逝世後被哥哥是元介帶下山來一起生活，在眼前迎接他的是充滿質疑、嘲諷，超乎他理解範圍跟適應能力的陌生世界，以及哥哥想方設法要訓練他「獨立面對生活（人生）」的苦心（愛心），以及給哥哥帶來沉重的有形無形負擔的愧疚，這些「人物設定」與「人際關係」的鋪陳顯得細膩，立體，合情入理。

另外，弟弟遭遇的由校內延伸到校外的「霸凌」、在打工時遭遇的冷眼與揶揄…，這些戲的描寫，在有效地營造出故事發展所需的「矛盾」與「衝突」（conflict）之後，見好即收，明確地顯現了導演在所謂「戲肉」用量上的「自制」與「精準」。而也正基於這樣的創作立場，觀眾眼中看去，阿青謀職的小小冷飲店其實就不僅止是個「事件」發生的「背景」，而已經擴大、加深成為了整個社會的微型縮影，那個場域內發生的立場衝撞（會不會嚇到客人？）、善意付出的形式與界限、以及表相的冷漠、質疑、排擠或同情，都可以放大成為「普遍人們」（包括你、我）的實際反應，這個「世界觀」的「說服力」也進一步落實了後續的幾個關鍵元素的成立，包括為什麼阿青的「獨立能力」必須那麼「迫切」（人生漫長，他必須面對的現實世界就是長成這樣），包括人際之間的友愛與善意隨時都可能會被收回（以是否侵犯到我的實質權益、安全顧慮做為臨界）。

周美玲在《阿青，回家了》中對於這個題材「虐心」戲味的氾濫與否是自我約束的，但對於其「文學性」的充分運用，卻毫不客氣。其中，觀眾可以感受到由於「阿青」這樣一個日常生活裡不尋常的「存在」或「介入」，造成了其他人物性格或心理上的「質變」：因為接了阿青下山，原本對人生不曾審慎擘劃的哥哥是元介，在突如其來的「責任感」激盪、召喚下，也面臨著自己的「瞬間成長」，他不但開始必須整頓自己過往的落拓不羈，直面爾後人生的各種現實的考量，而且還是兩人份的。

其他，諸如冷飲店的年輕女同事，不論是否一時衝動，被激發出了「正義感」、「使命感」的心理變化，讓她回歸到一種驅使自己更毅然決然的步伐調整；王琄所扮演的是可以引申為社會大部分群眾觀感的「有教養的中產階級」，她從稍遠的溫和微笑，到近距離的關切了解，有她演變上的「靠近」，卻也從頭到尾沒有卸除掉她潛意識裡謹守「保護家庭、兒女」的底線。

至於本劇絕大部分戲劇衝突的「製造者」，那位刻薄對待所有人（也被離婚的前妻冷酷對待）的冷飲店老闆，是天生就如此唯利是圖？或是因為「阿青」這樣一個在對比上相形弱勢的存在而加劇了他那些「負面人格」？（自己的利益凌駕於所有人、自我保護重要於是非考量），也是相當耐人尋味的。這種角色人格在情節發展過程裡微妙的蛻變，是《阿青，回家了》這齣戲相當引人入勝的亮點之一。

《阿青，回家了》故事裡第二個「文學性」色彩濃郁的成功之處，在於故事裡幾個議題的前後「自我辯證」：哥哥是元介，在悲劇發生後的自責自問：「我如果不催促著他早日獨立，這一切就不會發生…」然而，讓弟弟盡早面對人生的殘酷「出發點」並沒有錯，不以這樣的過程認識現實社會的考驗，難道真能雲淡風輕地過完一生？

王琄這個在劇變後試圖重拾人生腳步的悲情母親，她的「倘若那時候我不付出同情與愛心，是不是事情就不會這樣？」沉痛沉重到讓人不知該如何回答，劇終，她反覆再三地沉吟著：「殺人…難道就真能償命？」更舉重若輕地對於「死刑」這個至今無能有純粹解讀的題目拋出了一個在讓人腦海、思維裡激起千層波瀾的「大哉之問」。這幾個擲地有聲的命題，自己就是自己的「答辯雙方」，耐人尋味，精彩極了。

《阿青，回家了》故事裡第三個「文學性」手法，嫻熟地表現在這個故事的「意在言外」。一個看似簡單的故事，那些轉折的石破天驚，究竟是驟然或者必然？本身，就是一個值得辯證的命題；是非對錯的放大鏡，在角色間游移著，最後，最尖銳、犀厲的控訴，竟落在情節之外的對象上：那整個窘迫困頓的遭遇過程裡，竟沒有任何公權力可以尋求庇護？當悲劇發生之後，「主持正義」的輿論甚至法律，蒙蔽著斷章取義的扭曲觀點，竟都還振振有辭？當無助者徹底無助的當下，竟連同樣弱勢的族群同儕也迫不及待地保持了距離？這些不曾問出的「問」，斑斑血淚，卻不著一辭，周美玲這個「創作者」駕馭主題的高度，是更成熟了，也更教人肅然起敬了。

人在面對什麼的時候更顯得卑微、荏弱？是宿命？還是社會人心？這樣心碎的結局，這樣無解的際遇，這樣一個娓娓道來卻又深入人心的故事，入戲甚深的觀眾隨著劇情走著走著，其實格外期待導演給出一個抑鬱胸懷的出口，給出一個透過這個戲「看待」世界的「態度」，難道這就是人生嗎？一個無力救贖的修羅場？幸虧並不是這樣的，於是，我們會衷心感謝導演在最後的最後讓阿青能笑著說一句：「哥，我已經是大人了。」那，是為他苦難一生劃下註腳的愛。更感謝在觀眾以為什麼都畫下句點的剎那，在王琄的桌上，其實有一封正準備要寄出的信，那是跨越傷痛後，對人性良善依舊不渝的信仰與信任，那是蓊鬱蒼翠的山林崚線外，透過來的光…。阿青，回家了。回家了，就好了～

飾演「阿青」的沈建宏才25歲，卻已經有長達15年的戲齡，這兩年演技實力的提昇明顯，十分耀眼，繼去年的《撲通撲通我愛你》以反派角色展現了過往偶像戲路裡罕見的爆發力之後，《阿青，回家了》的「妥瑞症」患者運用了到位的「方法演技」，難得的是肢體、節奏、眼神等環節的「高度設計性」並未妨礙他在人物「內在性格」、「心境轉變」以及「情感流露」繁多層次的發揮；通常，這類角色容易「過」，表演者但凡過於「用力」，角色的刻劃就極可能流於表象，形多於神，走戲重於走心，但沈建宏這次的演出將「方法演技」（Method Acting）的事前設計完美內化、融入於人物氣息，形神皆備，將一個「天生承受磨難者」的「認命VS.怨尤」、「振作VS.無力」、「逃避VS.追尋」種種艱難深層的心理幽微，詮釋得時而令人怵目驚心，時而令人感同身受，相得值得喝采。

本劇在「劇力萬鈞」之外做到了「感人肺腑」，是元介功不可沒，身為情節結構的軸心貫穿者，身為故事始末的「參與者」、「旁觀者」、「敘述者」，是元介的人物塑造從外而內栩栩靈動，飽滿厚實，尤其隨著劇情趨近尾聲，角色內在心靈由糾結、吶喊到沉澱，進程纖細，感人至深，是一次徹底燃燒靈魂與心志所虔誠成就的「生命力穿透」的登峰造極的演出。王琄的戲份不是特別多，但在戲的後半部由哀慟、譴責、轉念到悲憫，她以極細微的表面變化，傳神演繹出來的卻是無比巨大的意念轉變，一氣呵成，歎為觀止，依舊是影后級別的精湛演技，特別值得一提。

●作者：柯志遠／作家，資深媒體人，知名娛樂評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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