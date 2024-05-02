金曲歌王4歲兒「吞硬幣卡喉嚨」！X光片好驚悚 全身麻醉才取出
48歲歌手羅文裕曾兩度拿下金曲獎最佳客語歌手獎，歌唱實力有目共睹，2015年娶了圈外女友，育有一對子女。沒想到，近日4歲兒子「仔仔」，趁著大人不注意吞了一枚5元硬幣，卡在喉嚨，到醫院前前後後共8小時，靠著全身麻醉才將硬幣取出，讓夫妻倆相當心疼。
記者薛羽彤／綜合報導
羅文裕日前在臉書上透露，假日陪兒子睡午覺，等兒子熟睡後離開，半小時後卻聽到兒子大喊「有錢錢卡在喉嚨很痛！」羅文裕當下急拍兒子的背，也試圖用手去挖都無法讓硬幣出來，最後到台北長庚醫院急診，照X光清楚看見真的有硬幣卡在喉嚨，而且還要轉院才能處理。
羅文裕帶著兒子坐救護車轉院，醫生評斷後告知，需全身麻醉用儀器取出，中間還要經過抽血、內視鏡檢查等等，讓夫妻倆心疼淚崩。前前後後共8個小時，兒子終於完成手術，將硬幣取出，羅文裕也問兒子為何硬幣會在嘴巴裡，他回答「就忽然想吃嘴嘴（奶嘴）啊。」羅文裕藉此提醒眾人，「不要以為孩子都知道，原來還有很多危險的事還是要持續提醒與教導」、「硬幣、鈕扣、電池床邊要清空；放在不易取得的地方，留意漂亮小顆看起來可口的珠珠們，特別是巴克球磁鐵珠珠玩具。」
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