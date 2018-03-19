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政治

二次執政困境？近五成不滿意蔡英文施政

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/19 11:17
▲台灣民意基金會19日公布最新民調，指出民眾對於總統蔡英文職務的不贊同率是 47.1%，贊同率是 33.5%，兩者差距 13.6%。董事長游盈隆說，這暗示著一個新的執政困境已經形成。（資料照／記者戴祺修攝）
▲台灣民意基金會19日公布最新民調，指出民眾對於總統蔡英文職務的不贊同率是 47.1%，贊同率是 33.5%，兩者差距 13.6%。董事長游盈隆說，這暗示著一個新的執政困境已經形成。（資料照／記者戴祺修攝）

台灣民意基金會今（19）日公布最新民調指出，民眾對於總統蔡英文職務的不贊同率是 47.1%，贊同率是 33.5%，兩者差距 13.6%，這暗示著一個新的執政困境已經形成，或許可以稱之為「蔡總統二次執政困境」的到來。

針對「整體來講，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」民調結果顯示，5.5% 非常贊同，28% 還算贊同，29.4% 不太贊同，17.7% 一點也不贊同，19.5% 沒意見、不知道或拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，所謂「執政困境」的操作性定義是：「總統職務表現的不贊同率超過贊同率」，不贊同率高於贊同率，表示執政困境越大；反之，則越輕微。以 2018 年 3 月來說，蔡英文總統職務的不贊同率是47.1%，贊同率是 33.5%，兩者差距 13.6%，意味著一個顯著的執政困境已經存在。

此外，對於行政院長賴清德整體施政表現，民調顯示，10% 非常滿意，43% 還算滿意，22.6% 不太滿意，9.1% 非常不滿意，15.2% 沒意見、不知道或拒答。游盈隆說，這項民調也顯示，賴清德已重新獲得過半數台灣人的支持與肯定，不滿意比例同步下降，更增強了他的社會支持基礎。

對於「今年過年後，蔡英文總統更換了國安會、國防部、外交部、陸委會和勞動部首長。您覺得蔡總統這次內閣局部改組，對整體政府效能的提升有沒有幫助？」結果顯示，有三成二的台灣成年人認為，基本上有助於整體政府效能的提升，但有四成四的人不以為然。游盈隆說，表示多數人不覺得這次內閣局部改組有助改善整體政府效能。

至於大陸國台辦最近推出「惠台 31 項措施」，民調結果顯示，有 41.9% 二十歲以上台灣成年人同意所謂「惠台 31 項措施」，乃「中共統戰花招，對台灣沒有實質好處」，但也有 30.1% 的人正面看待，認為那是「中共善意行為，有助兩岸關係改善」。游盈隆說，這表示即使這是大陸軟硬兩手的統戰招式，仍然有三成的台灣人樂見其發生。

對於總統蔡英文兩岸政策表現，民調結果顯示，有 32.6% 民眾滿意、57.3% 民眾不滿意，4.2% 沒意見。其中，「非常不滿意」者還達到 26.3 個百分點。游盈隆說，由此發現，雖然對蔡總統的兩岸表現，滿意者略升 1.8 個百分點、不滿意者也略降 2.3 個百分點，但整體而言，台灣人對蔡總統兩岸表現仍貶多於褒。

在台灣人民族認同上，民調結果顯示，有 75.2% 認為自己是台灣人、9.7% 認為是中國人，10.4% 認為既是台灣人也是中國人，顯示台灣認同已是普遍穩定的現象。另外，在統獨傾向上，有 38.3% 認為台灣未來要獨立、24.1% 認為維持現狀，20.1% 認為兩岸要統一。游盈隆說，這打破「台灣人希望永遠維持現狀」的假象與迷思，對兩岸關係的未來有重大意涵。

本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司調查，在 3 月 11 日至 13 日以全國住宅電話為抽樣架構，對 20 歲以上成年人做抽樣，有效樣本為 1072 人，抽樣誤差在 95% 信心水準下，正負 2.99 個百分點，且依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。

關鍵字游盈隆蔡英文賴清德惠台31項措施台灣民意基金會
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