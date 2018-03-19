桃園市長選戰大亂鬥　傅崐萁也要插一腳？

桃園市長選戰又添變數！外傳花蓮縣長傅崐萁可能會在5月組在野聯盟轉戰桃園參選下一屆桃園市長。桃園市長鄭文燦今(19)日在楊梅參與紅梅圖書分館落成啟用典禮時被問到這個問題時，他說，市長做得好不好，選民會做判斷，至於誰來選，「對我來講是一樣的」。

傅崐萁的岳父徐振興是桃園縣前國大代表，曾任桃園縣工業會理事長、長期擔任桃園信用合作社理事主席，身為桃園女婿，在縣長兩屆任期即將結束的同時，有媒體報導他可能在月組織在野連盟對決現任市長鄭文燦。

桃園市長之爭，國民黨內就有三名黨籍同志表態將投入選戰。前立委楊麗環、現任立委陳學聖和現任市議員魯明哲。魯明哲和陳學聖都對東風來襲不以為意。魯明哲表示，這件事情目前都還只是聽說或是謠傳，希望大家不要隨之起舞，目前最重要的是，結合友好力量團結完成黨內初選，來對抗民進黨完全執政的情況。