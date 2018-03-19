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桃園市長選戰大亂鬥　傅崐萁也要插一腳？

記者李春台／桃園報導2018/03/19 17:12
▲傅崐萁選桃市長？鄭文燦：誰來都一樣！（圖／桃園市政府提供 , 2018.03.19）
▲傅崐萁選桃市長？鄭文燦：誰來都一樣！（圖／桃園市政府提供 , 2018.03.19）

桃園市長選戰又添變數！外傳花蓮縣長傅崐萁可能會在5月組在野聯盟轉戰桃園參選下一屆桃園市長。桃園市長鄭文燦今(19)日在楊梅參與紅梅圖書分館落成啟用典禮時被問到這個問題時，他說，市長做得好不好，選民會做判斷，至於誰來選，「對我來講是一樣的」。

傅崐萁的岳父徐振興是桃園縣前國大代表，曾任桃園縣工業會理事長、長期擔任桃園信用合作社理事主席，身為桃園女婿，在縣長兩屆任期即將結束的同時，有媒體報導他可能在月組織在野連盟對決現任市長鄭文燦。

桃園市長之爭，國民黨內就有三名黨籍同志表態將投入選戰。前立委楊麗環、現任立委陳學聖和現任市議員魯明哲。魯明哲和陳學聖都對東風來襲不以為意。魯明哲表示，這件事情目前都還只是聽說或是謠傳，希望大家不要隨之起舞，目前最重要的是，結合友好力量團結完成黨內初選，來對抗民進黨完全執政的情況。

另外一位國民黨桃園市長參選人的陳學聖則表示，兩年前就有此傳聞，但在桃園地方並未有見到傅縣長的身影，如果他要選桃園市長，依規定勢必在選前四個月就要請辭花蓮縣長職務，中央就會指派代理人，對他太太徐榛尉的選情是否會有影響，應該要考慮；另一方面，如果傅崐萁要選桃園市長，太太徐榛尉參選花蓮縣長，夫妻倆一東一西，都在拚大選，是否有能力兼顧，還真是要好好想想。

對此傳言，鄭文燦說，選舉一定會有挑戰者，這很正常，而初選期間，參選人之間的各種口水戰爭或是抹黑，其實選民心中自然會有一把尺來衡量，這個市長是不是做得好，貼近民意，我想選民會做判斷。至於誰來選，「我想對我來講是一樣的」。

關鍵字傅崐萁鄭文燦楊麗環陳學聖魯明哲桃園市長選戰
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