中華職棒／324中職開幕戰　小男孩樂團獻唱全猿主場

Lamigo桃猿隊2018年度歌曲與小男孩樂團 （Men Envy Children - MEC Band）合作，藉由小男孩樂團豐富的創作力以及熱情陽光的演繹，譜寫2018年屬於全猿主場的你我之歌「We Are」，目前已在全平台上架。

「We Are」以Lamigo版和以Rock n' roll版一舉問世。Lamigo版MV除了代表小男孩樂團四位團員的緊密夥伴關係外，更代表是Lamigo桃猿隊與10號隊友緊貼著彼此，2018年度所有激烈賽事的喜怒哀樂，小男孩樂團都陪著球員10號們一起熱血！「We Are」Lamigo版MV影音公佈48小時就超過十一萬次點閲，更期待Rock n' roll版的數位下載。