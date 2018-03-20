NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈交往數年為何不結婚？潔哥公開真相關山米送偏鄉　你我買越多送越多不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
運動

中華職棒／324中職開幕戰　小男孩樂團獻唱全猿主場

體育中心／綜合報導2018/03/20 10:12
▲小男孩樂團獻唱中職開幕戰。（圖／猿隊提供）
▲小男孩樂團獻唱中職開幕戰。（圖／猿隊提供）

Lamigo桃猿隊2018年度歌曲與小男孩樂團 （Men Envy Children - MEC Band）合作，藉由小男孩樂團豐富的創作力以及熱情陽光的演繹，譜寫2018年屬於全猿主場的你我之歌「We Are」，目前已在全平台上架。

「We Are」以Lamigo版和以Rock n' roll版一舉問世。Lamigo版MV除了代表小男孩樂團四位團員的緊密夥伴關係外，更代表是Lamigo桃猿隊與10號隊友緊貼著彼此，2018年度所有激烈賽事的喜怒哀樂，小男孩樂團都陪著球員10號們一起熱血！「We Are」Lamigo版MV影音公佈48小時就超過十一萬次點閲，更期待Rock n' roll版的數位下載。

小男孩樂團的四位團員與你我一樣各有著不同的人生故事，能和10號隊友湊在一起就是因為Lamigo！小男孩樂團有長時間為音樂奮鬥不懈的堅持，以及不因挫折而低頭的熱情，就像歌詞中闡述，生活難免卡關但不驚訝，因為10號隊友相挺在身旁！

如今，小男孩樂團終於能用音樂說著自己的話，3月24日（六）全猿主場開幕戰蒞臨桃園，賽前表演帶來人氣招牌歌曲，並且用「We Are」這首歌告訴大家就是挺Lamigo。

關鍵字lamigo桃園小男孩樂團開幕戰中華職棒
最強洋投羅力　持續朝勇壯障礙邁進Z魔神「那邊」緊繃　無法投開幕戰

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan