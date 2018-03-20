影／嘉義地震規模5.2　高鐵北上旅客滯留車廂50分鐘

今（20）日傍晚17:23嘉義地區發生規模5.2地震，台灣高鐵啟動「災害告警系統」，目前嘉義至台南區間暫停運轉，惟旅客及人員均安全無虞。 由於系統測得地表加速度高達207Gals，為確保營運及旅客安全，台灣高鐵正針對嘉義地區受影響區域(TK265到TK279，約14公里)內進行巡檢，將確認設施及結構的安全後，緩步提速恢復運轉。

各地最大震度：嘉義縣大埔、台南市楠西 5 級，嘉義市、高雄市桃源 4 級，雲林縣草嶺、雲林縣斗六市、台南市、屏東縣三地門 3 級，其他中南部地區都能感受到 1 至 2 級震度。地震傳出後，消防署立即電話詢問南部受影響各縣市，包括嘉義縣市、台南市、高雄市、雲林縣、屏東縣等，均無災情傳出。此外，公路總局三、五區養護工程處也立即派員巡查轄管道路，初步監控，震度 5 級的台 3 線 324K- 358K ，路況一切正常。

列車上一名要到台北出差的吳姓民眾表示，原本預計20日傍晚17:55由左營發車的高鐵148次列車，因0320嘉義地震影響，延至20日18:45分終於發車；民眾說：「在啟程不久，駕駛開始飆車，18：53開車，19：00到台南高鐵站，原本的速度是13分，只花了7分，而列車過了善化明顯放慢速度，19：10時表示，行經台南官田西庄又臨時停車，不過，走走停停無妨，平安抵達最重要。」