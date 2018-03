好慘！薪資大輸星港韓　富比士：台灣低薪和墨西哥差不多

本月 19 日,美國富比士雜誌(Forbes)網站刊登了一篇名為「為何台灣的薪資和墨西哥一樣低?」(Why Taiwan's Wages Are As Low As Mexico's)的文章。文中指出,台灣已是國際貨幣基金(IMF)所認定的先進經濟體(advanced economy),然而勞工的平均所得卻和墨西哥一樣,並且低於南韓、新加坡等亞洲鄰國,在「亞洲四小龍」中吊車尾。



▲墨西哥為開發中國家,有 46% 是屬於貧窮人口。(圖/翻攝自 shutterstock , 2018.3.21)