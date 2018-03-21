好慘！薪資大輸星港韓　富比士：台灣低薪和墨西哥差不多

本月 19 日，美國富比士雜誌（Forbes）網站刊登了一篇名為「為何台灣的薪資和墨西哥一樣低？」（Why Taiwan's Wages Are As Low As Mexico's）的文章。文中指出，台灣已是國際貨幣基金（IMF）所認定的先進經濟體（advanced economy），然而勞工的平均所得卻和墨西哥一樣，並且低於南韓、新加坡等亞洲鄰國，在「亞洲四小龍」中吊車尾。

文中寫道，根據經濟合作發展組織（OECD）的統計，身為開發中國家的墨西哥，人民平均月薪為 1276 美元（折合新台幣約 37223 元），人均 GDP（Gross Domestic Product，國內生產毛額）並不高，在高達 1.2 億的總人口中，更有約 46％ 是屬於貧窮人口。但根據台灣政府所公布的數據，去年台灣人的平均月薪為 1288 美元（折合新台幣約 37573 元），竟然只比墨西哥多了 350 元台幣！



▲「衛生紙之亂」的起因來自於台灣人民對自身低薪之焦慮。（資料圖片／NOWnews）

文中還提及了上月底爆發的「衛生紙之亂」，起因於零售業者發布了將來衛生紙將漲最多三成的消息，引發消費者恐慌，其實部分的原因來自台灣人民對於自身低薪之焦慮。



▲兩岸複雜政治情勢，將是蔡英文政府要面對的難題。（資料照／記者陳弘志攝 ）

文末引自西班牙智庫「經濟聚焦」（FocusEconomics）的台灣經濟學家湯瑪斯（Christopher Thomas）所言：「在亞洲四小龍中，過去十年間，台灣的實質薪資成長十分緩慢，早已追不上香港、南韓，和新加坡。儘管台灣還算擁有不錯的購買力，然而薪資成長卻遠遠落後，在四小龍中敬陪末座。」他更指出：「如今台灣難敵中國大陸出口的相似產品低價競爭，還包括了兩岸的複雜政治情勢，將是蔡英文政府所要面對的難題。」